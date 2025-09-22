Una feria teatral para celebrar el 25 aniversario de Farándula teatro Cheste

La plaza Doctor Cajal fue el pasado sábado 20 de septiembre el escenario de una feria teatral, el primero de los actos de celebración del 25 Aniversario de Farándula Teatro Cheste, organizado desde la asociación junto con la concejalía de Cultura.

Desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde, la feria ofreció propuestas teatrales para todos los públicos. El microteatro para adultos And the winner is y el cuentacuentos Mundo embrujado fueron el eje de la programación, que se completó con talleres de interpretación y creación de decorados, pintacaras y un videocall en el que los y las participantes pudieron interpretar pequeños fragmentos teatrales. La plaza, vestida para la ocasión, contó también con un photocall y numerosas aplicaciones en alusión al 25 aniversario de la asociación, donde fotografiarse.

“Queríamos hacer algo especial, distinto, abierto a todo tipo de público, ya que Farándula Teatro representa tanto teatro de adultos como teatro infantil. Por eso pensamos en una jornada divertida, una feria teatral donde imaginar, disfrazarse, maquillarse, caracterizarse, una feria en la que todo el mundo pudiese jugar al teatro”, explicaba Mª Cruz Debón, presidenta de la asociación. “Estamos viviendo el 25 aniversario con mucha alegría, es muy gratificante recordar el emocionante camino que emprendimos hace ya tantos años, con muchísimos momentos inolvidables, y pensar que todavía hay infinidad de ellos que están por llegar”.

Agradecimientos

Al mediodía, la presidenta de la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana, Mª Teresa Cerdá, y la concejala de Cultura, Mª Ángeles Llorente, dedicaron unas palabras de reconocimiento a Farándula Teatro.

“Desde la Federación de Teatro reivindicamos el trabajo que hacéis los grupos en nuestros pueblos; es un esfuerzo muy grande preparar una obra, estrenarla y compartirla con los vecinos y más allá. Sabemos que durante todo el año estáis aquí trabajando por la cultura de vuestra localidad, colaborando con los cuentacuentos en la biblioteca, con los colegios y con lo que haga falta, y os animamos a seguir así, ya que el teatro en los pueblos hace una labor social, de unión. Enhorabuena por vuestro 25 aniversario y viva el teatro por siempre”, apuntaba Cerdá.

La concejala agradeció la labor de la asociación cultural, poniendo en valor su trabajo a lo largo de su trayectoria. “Durante un cuarto de siglo el grupo ha sido un faro cultural, ofreciendo espectáculos que nos han hecho reír, llorar, pensar y soñar; desde sus primeros pasos el grupo ha sido un referente en la escena local, llevando a cabo montajes que han cautivado a público de todas las edades en un camino creativo, lleno de entusiasmo y de compromiso. Además, tengo que decir que Farándula ha creado vínculos emocionales, entre los actores y actrices que lo integráis y con el resto de grupos, con el público y también con el pueblo del Cheste. Detrás de cada representación hay un esfuerzo compartido de directores, intérpretes, técnicos y colaboradores y hoy tenemos que daros las gracias a todos. Con esta feria celebramos no solo el pasado, sino también el futuro del teatro en nuestra localidad. Gracias por estos 25 años de magia, de emoción y de compromiso, que el telón nunca caiga sobre vuestro espíritu porque ya forma parte del alma de Cheste”, manifestaba Llorente.

Próximos actos del 25 aniversario

Los actos del 25 aniversario continuarán el próximo 19 de octubre, con un proyecto novedoso en la localidad, una ruta teatralizada. La celebración seguirá adelante con varias representaciones en el Teatro Liceo: Una hora para mí, comedia que clausuró la Muestra de Teatro el año pasado, y el proyecto de microteatro Hay un teatro en ti, que formará parte de la próxima edición de la Muestra. Farándula se encargará también de presentar las obras de la compañías que concursan en el evento teatral y conducirá la gala de entrega de premios de la clausura. En el marco del aniversario, el programa de actos contempla también obras infantiles en centros educativos y en espacios municipales, y representaciones en la residencia de mayores.

Formar parte de Farándula

Para formar parte de la asociación las personas interesadas pueden contactar con cualquiera de los miembros, escribir al correo farandula_cheste@hotmail.com o llamar al 694 217 692. “En Farándula es bienvenido todo el mundo, el único requisito es venir con ganas de pasarlo bien. Algunas personas piensan, erróneamente, que sólo se pueden apuntar para actuar, pero en realidad en una asociación de teatro hace falta gente para un montón de tareas: realización de decorados, atrezzo, vestuario, traspunte, sonido…”, explicaba Debón. “En Farándula un valor fundamental es la libertad, cualquier persona puede proponer un proyecto, eso sí, lo que todos tienen en común es mucho trabajo de ensayos y mucha diversión”.