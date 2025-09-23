El CEIP Cervantes de Buñol protesta por el genocidio en Palestina

El CEIP Cervantes de Buñol ha organizado una foto protesta en solidaridad con Palestina, en la que han participado activamente tanto el claustro de profesores como las familias del centro educativo. La iniciativa tiene como objetivo rechazar todo tipo de manifestación bélica y poner de relieve la importancia de la defensa de los derechos humanos y los derechos de los menores, tal como recogen las leyes internacionales.

Con esta acción, el CEIP Cervantes pretende concienciar a la comunidad educativa sobre la situación en Palestina y fomentar valores de "paz, respeto y solidaridad". "La foto protesta simboliza la unión de profesores y familias en la lucha contra la violencia y en favor de la protección de la infancia y de las poblaciones más vulnerables", expresan desde el centro educativo.

"El colegio reafirma su compromiso con la educación en derechos humanos y su papel activo en la construcción de una sociedad más justa y pacífica, desde el ámbito educativo y con la participación de toda la comunidad",