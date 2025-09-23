Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CEIP Cervantes de Buñol protesta por el genocidio en Palestina

El centro educativo quiere concienciar sobre la situación en Palestina y fomentar valores de "paz, respeto y solidaridad"

Protesta del CEIP Cervantes Buñol por Palestina.

Protesta del CEIP Cervantes Buñol por Palestina. / CEIP Cervantes Buñol

Redacción Levante-EMV

Buñol

El CEIP Cervantes de Buñol ha organizado una foto protesta en solidaridad con Palestina, en la que han participado activamente tanto el claustro de profesores como las familias del centro educativo. La iniciativa tiene como objetivo rechazar todo tipo de manifestación bélica y poner de relieve la importancia de la defensa de los derechos humanos y los derechos de los menores, tal como recogen las leyes internacionales.

Con esta acción, el CEIP Cervantes pretende concienciar a la comunidad educativa sobre la situación en Palestina y fomentar valores de "paz, respeto y solidaridad". "La foto protesta simboliza la unión de profesores y familias en la lucha contra la violencia y en favor de la protección de la infancia y de las poblaciones más vulnerables", expresan desde el centro educativo.

"El colegio reafirma su compromiso con la educación en derechos humanos y su papel activo en la construcción de una sociedad más justa y pacífica, desde el ámbito educativo y con la participación de toda la comunidad",

