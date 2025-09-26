Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cheste se suma al proyecto “Luces que inspiran: España ilumina la retina”

El consistorio ilumina los edificios municipales con luces de color azul y verde hasta el 28 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Retina

El Ayuntamiento de Cheste Iluminado por el Día de la Retina.

El Ayuntamiento de Cheste Iluminado por el Día de la Retina. / Ayuntamiento de Cheste

Redacción Levante-EMV

Cheste

Las concejalías de Servicios y Sanidad de Cheste colaboran, un año más, con el proyecto de la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España (FARPE) y de la Fundación Lucha Contra la Ceguera (FUNDALUCE) titulado “Luces que inspiran: España ilumina la Retina”, que tiene como objetivo apoyar a las personas afectadas por enfermedades de retina y promover la prevención y la investigación.

En el marco de este proyecto, el Ayuntamiento de Cheste ha iluminado los edificios municipales con luces de color azul y verde, que se mantendrán hasta el próximo domingo, 28 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Retina. Esta iniciativa para visibilizar la causa de FARPE y FUNDALUCE comenzó en 2021 en Fuente del Maestre (Extremadura) y contó con la participación de más de 159 municipios en 2024.

Cartel “Luces que inspiran: España ilumina la retina”.

Cartel “Luces que inspiran: España ilumina la retina”. / Ayuntamiento de Cheste

Además de sumarse a esta acción, desde las concejalías implicadas con el proyecto se invita a la población de Cheste a conocer más acerca de las Distrofias Hereditarias de Retina, a través de la web de FARPE.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents