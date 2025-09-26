Cheste se suma al proyecto “Luces que inspiran: España ilumina la retina”

Las concejalías de Servicios y Sanidad de Cheste colaboran, un año más, con el proyecto de la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España (FARPE) y de la Fundación Lucha Contra la Ceguera (FUNDALUCE) titulado “Luces que inspiran: España ilumina la Retina”, que tiene como objetivo apoyar a las personas afectadas por enfermedades de retina y promover la prevención y la investigación.

En el marco de este proyecto, el Ayuntamiento de Cheste ha iluminado los edificios municipales con luces de color azul y verde, que se mantendrán hasta el próximo domingo, 28 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Retina. Esta iniciativa para visibilizar la causa de FARPE y FUNDALUCE comenzó en 2021 en Fuente del Maestre (Extremadura) y contó con la participación de más de 159 municipios en 2024.

Cartel “Luces que inspiran: España ilumina la retina”. / Ayuntamiento de Cheste

Además de sumarse a esta acción, desde las concejalías implicadas con el proyecto se invita a la población de Cheste a conocer más acerca de las Distrofias Hereditarias de Retina, a través de la web de FARPE.