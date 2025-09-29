Ernesto Navarro, alcalde de Chiva: "Nos llaman de Aldaia para preguntar cómo va el barranco"
La localidad de la Hoya de Buñol-Chiva ha parado toda su actividad lectiva y programación municipal hasta el miércoles
Máxima es la preocupación que se vive en Chiva ante la alerta roja por lluvias que azota en la provincia de Valencia. Tanto es así que el Cecopal se reunió el domingo por la mañana y acordó la suspensión de las clases en todos los centros educativos durante el lunes y martes, así como la cancelación de todas las actividades extraescolares, actividades deportivas y otras actividades programadas en instalaciones municipales.
"La Policía Local y los guardias rurales están vigilando los dos barrancos, el Poyo y el Gallego, con máxima alerta por lo que puede venir en las próximas horas", expresa Ernesto Navarro, alcalde de Chiva. Municipios de l'Horta Sud están en contacto con la localidad de la Hoya de Buñol-Chiva para interesarse sobre el estado del barranco y cómo puede afectar si se desbordara: "nos llaman de Aldaia para preguntar cómo va el barranco".
Obras de reconstrucción
Hasta ahora, Chiva no ha registrado ninguna incidencia grave, solo "acumulación de agua en el polígono, pero ya está resuelto". No obstante, con el objetivo de prevenir incidentes, el consistorio se ha puesto en contacto con las empresas que están llevando a cabo las obras de reconstrucción de la dana para trasladarles de la situación y desaconsejarles trabajar durante la alerta roja.
Por otra parte, el Punto de Atención Ciudadana (PAC) - excepto el PAC de El Bosque-, el Punto de Atención Sanitaria (PAS) y las urgencias hospitalarias permanecerán abiertos con equipos de guardia.
Asimismo, los empleados municipales que viven fuera de Chiva están teletrabajando para seguir las recomendaciones de seguridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta roja por fuertes lluvias en Valencia
- Aviso rojo por lluvias: la Generalitat convoca a las intituciones para analizar la prevención
- Sin clases este lunes en València y en más de 30 municipios de l'Horta, la Ribera y el Camp de Morvedre afectados por la dana
- Alerta roja por lluvia: ¿Dónde puede llover más?
- Alerta roja por lluvias: Una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta en Aldaia
- De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia
- Las claves del aviso rojo en Valencia: mar caliente, mucha agua disponible y riesgo de trenes convectivos
- Esta es la Corte de Honor de las Fallas 2026