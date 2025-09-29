Ernesto Navarro, alcalde de Chiva: "Nos llaman de Aldaia para preguntar cómo va el barranco"

Máxima es la preocupación que se vive en Chiva ante la alerta roja por lluvias que azota en la provincia de Valencia. Tanto es así que el Cecopal se reunió el domingo por la mañana y acordó la suspensión de las clases en todos los centros educativos durante el lunes y martes, así como la cancelación de todas las actividades extraescolares, actividades deportivas y otras actividades programadas en instalaciones municipales.

"La Policía Local y los guardias rurales están vigilando los dos barrancos, el Poyo y el Gallego, con máxima alerta por lo que puede venir en las próximas horas", expresa Ernesto Navarro, alcalde de Chiva. Municipios de l'Horta Sud están en contacto con la localidad de la Hoya de Buñol-Chiva para interesarse sobre el estado del barranco y cómo puede afectar si se desbordara: "nos llaman de Aldaia para preguntar cómo va el barranco".

Obras de reconstrucción

Hasta ahora, Chiva no ha registrado ninguna incidencia grave, solo "acumulación de agua en el polígono, pero ya está resuelto". No obstante, con el objetivo de prevenir incidentes, el consistorio se ha puesto en contacto con las empresas que están llevando a cabo las obras de reconstrucción de la dana para trasladarles de la situación y desaconsejarles trabajar durante la alerta roja.

Por otra parte, el Punto de Atención Ciudadana (PAC) - excepto el PAC de El Bosque-, el Punto de Atención Sanitaria (PAS) y las urgencias hospitalarias permanecerán abiertos con equipos de guardia.

Asimismo, los empleados municipales que viven fuera de Chiva están teletrabajando para seguir las recomendaciones de seguridad.