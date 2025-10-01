Chiva aprueba sus planes de emergencia y refuerza el compromiso con la protección ciudadana

El pleno municipal del Ayuntamiento de Chiva, celebrado este martes, aprobó por unanimidad los planes de emergencias, inundaciones, incendios y riesgo sísmico, documentos clave para la seguridad del municipio que estaban pendientes desde principios del 2024. Tras un proceso técnico de revisión y adaptación de caminos, los planes pasan ahora a exposición pública y serán remitidos a la Conselleria para su validación definitiva.

Ernesto Navarro, alcalde de Chiva, destacó que “disponer de estos planes es una herramienta fundamental para proteger a las personas y trabajar por el pueblo”. Durante el reciente episodio de lluvias, aunque los documentos aún no se habían elevado a pleno, han servido como guía para afrontar la alerta. El dispositivo activado incluyó el cierre preventivo de colegios y espacios municipales, la coordinación con la residencia y el centro de salud para la activación de generadores, el seguimiento de barrancos y carreteras, y la garantía de asistencia y reparto de comida a domicilio para las personas mayores. El alcalde valoró positivamente la actuación y agradeció la implicación de todos los participantes.

Otros puntos del pleno

Además, el pleno aprobó por mayoría el protocolo para la gestión de colonias felinas, un paso importante para cumplir con la normativa vigente y reconocer la labor de los voluntarios. El documento aporta seguridad jurídica a vecinos, voluntarios y cuerpos de seguridad, y establece un procedimiento regulado para la recogida, esterilización y retorno de los gatos al entorno. El consistorio aumentará el presupuesto destinado a esta actividad, que hasta ahora se realizaba de forma no reglada, y para poder contar con el apoyo de una empresa especializada.

Por último, se informó sobre el avance en la concesión de ayudas de la Fundación Amancio Ortega. Hasta la fecha se han aprobado 1.021 solicitudes, con una inversión cercana a los 4,5 millones de euros. El ayuntamiento está en proceso de estimación de recursos y ha iniciado conversaciones con la Fundación para que el importe restante pueda destinarse a nuevas ayudas.