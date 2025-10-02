Cheste presenta el programa de la 52ª edición de la Fiesta de la Vendimia

La Fiesta de la Vendimia de Cheste celebra su 52ª edición, tras ser reconocida como Fiesta de Interés Turístico Provincial por la Generalitat Valenciana, con un completo programa de eventos organizados desde el ayuntamiento.

En el programa festivo de este año no faltan los actos más tradicionales, repiten las actividades recientemente incorporadas y se estrenan algunas propuestas novedosas. El programa completo ya se puede consultar en las plataformas informativas del Ayuntamiento: la web cheste.es , las páginas de Facebook e Instagram y en la app Bandos.es.

Programa festivo

Un año más, se celebrarán los actos más tradicionales como la Pisà de la uva, el domingo 5 de octubre, a partir de las 17 horas, evento en el que se celebrará el acto de proclamación del a Fiesta de la Vendimia como Fiesta de Interés Turístico; el día de San Lucas, el 18 de octubre; la fiesta de las Paellas, prevista para el sábado 25, o el Día de la Flor, que cerrará el programa, el domingo 26 de octubre.

En la programación festiva de esta 52ª edición repiten actividades de reciente incorporación, pero ya consolidadas, como los Premios 9 de octubre, que celebrarán su tercera edición con un nuevo acto de homenaje a personalidades y entidades locales destacados en ámbitos como la ciencia, el arte o el deporte. También se contemplará una nueva ruta guiada por la población de la mano del experto chestano Iñaki Apráiz, el 9 de octubre, bajo el título “Curiosidades Chestanas” y otra de las cata de vino dirigida por la enóloga local Ainoa Cortés, el viernes 10.

Novedades

Como novedad, este año habrá food trucks en la plaza II República desde el próximo jueves, 2 de octubre, hasta el domingo, en horario de mañana, tarde y noche.

Además, el domingo 12 de octubre, la celebración del día de la Hispanidad y del Pilar incluirá un Show Cooking bajo el nombre de "Arroces con identidad”, en la calle Pérez Galdós, a las 13 horas. El evento contará con el chef local lsaac Franch y el cocinero internacional Alejandro Copete, y con música en directo de los músicos chestanos DJ Óscar Faubel y Urko. Otra de las novedades es la celebración de El Día de Las Peñas, un evento que se incorpora a la programación para invitar a las cuadrillas a participar en un concurso con premios a la mejor vestimenta y a la indumentaria más divertida.

Actos deportivos

Los Vid Games repiten en el calendario festivo con una edición ampliada que incluirá competiciones de fitness en categorías para adultos e infantiles y exhibiciones, desde el viernes 3 octubre hasta el domingo 5, en la Plaza II República. Durante ese mismo fin de semana se celebrará la primera Feria de la caza deportiva de Cheste, con stands divulgativos y de venta y un amplio programa de actividades organizadas en el parque de La Lomiquia, en el que destaca el Campeonato autonómico de Xarnego valenciano y las copas en categorías juvenil y local.

Los actos taurinos se desarrollarán entre el 21 y el 26 de octubre e incluirán una entrá especial, programada para el viernes 24; además de las entrás típicas, las tardes de vacas, toro en puntas y de vaquilla o el toro embolado. También habrá toro de cuerda el sábado 25 de octubre, Día de Las Paellas, a las 8:00.