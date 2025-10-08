Zarra fomenta la rehabilitación de viviendas y locales como motor de revitalización del pueblo

El Pleno del Ayuntamiento de Zarra aprobó el pasado viernes 26 de septiembre, con el apoyo unánime de todos los grupos municipales, las bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y la pintura de fachadas e inmuebles ubicados en el casco urbano. El consistorio quiere estimular y fomentar el mantenimiento y pintado de fachadas, con el objetivo de mantener en buen estado de conservación las viviendas, alargar la vida del patrimonio urbano y, al mismo tiempo, mejorar la imagen del municipio, potenciar el turismo y fomentar la economía local. El objeto de las bases es regular las ayudas para el mantenimiento y pintado de fachadas y edificios destinados preferentemente a residencia habitual, segunda residencia o comercios situados dentro del casco urbano.

Las subvenciones cubrirán hasta el 50 % del coste de las obras, con un máximo de 1.500 euros por inmueble. En el caso de trabajos realizados con medios propios, se subvencionará el 50 % del coste de los materiales hasta un máximo de 750 euros. Para el ejercicio 2025, la partida presupuestaria destinada a este programa asciende a 25.000 euros.

Las fachadas deberán respetar los colores tradicionales. / A. Z.

El alcalde, Raúl Martínez, destaca del plan que es “una apuesta firme por embellecer y conservar nuestro pueblo, que forma parte del corazón del Valle de Ayora, y que no se resigna a perder población ni atractivo”. Para el primer edil, “cuidar las fachadas y nuestro patrimonio urbano significa cuidar también nuestra historia y proyectar una imagen de pueblo vivo, acogedor y con oportunidades”.

Bases reguladoras

Las bases recogen que las fachadas deberán respetar los colores tradicionales (blanco, azul claro u ocre, con zócalos en tonos más oscuros), además de la pintura de forja en negro y puertas de garaje en marrón o imitación madera, siguiendo la estética tradicional local. “Queremos ser ejemplo de cómo los pueblos pequeños, con medidas concretas y con el esfuerzo de todos, pueden seguir luchando contra la despoblación y mantener su encanto y personalidad”, concluye Martínez.

La convocatoria se publicará en el BOP y en la web municipal. Desde entonces, los propietarios dispondrán de cinco días naturales para presentar sus solicitudes.