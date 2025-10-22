Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, en Chiva: "Vamos a darle más capacidad al cauce para proteger las viviendas"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitado esta mañana el municipio de Chiva para supervisar los trabajos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre el barranco del Poyo. "Estamos en uno de los municipios más afectados por la terrible dana del 29 de octubre del año pasado, que quedará en nuestra memoria y en nuestra retina. Un municipio donde el barranco atraviesa la ciudad de una punta a otra y cómo afectó a las casas de las familias que viven aquí", ha expresado Bernabé.

Para todo el daño que dejó la riada tanto en el barranco, como en las casas y calles de la localidad, el Gobierno de España ha destinado más de 81 millones de euros, que tienen que ver tanto con la recuperación de las infraestructuras municipales, que ha asumido el Estado al 100 %, los trabajos de la CHJ, Agricultura, o los planes de Empleo para la recuperación tras la dana. "Gracias a la colaboración de todas las administraciones, también de la Generalitat Valenciana, Chiva va recuperando su fisionomía y la estamos haciendo más reliliente de lo que era el 29 de octubre", ha manifestado la delegada.

Dos fases de actuación en el Poyo

En la visita que ha tenido lugar este 22 de octubre, Pilar Bernabé, junto al alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, han comprobado el estado de las obras en el barranco, concretamente en la parte alta, donde las casas fueron gravemente afectadas y la delegada explica que "las viviendas se están protegiendo con piedras de escolleras y realizando cuencas de disipación para bajar la intensidad del agua, que pueda bajar mucho más despacio y no sea tan agresiva para las viviendas, con una inversión de 8,6 millones de euros".

Una vez se hayan finalizado los trabajos en la parte alta (calle Ramón y Cajal) se iniciarán las tareas en la parte baja (calle Buñol) con una dotación de 5 millones de euros "en la que se va a bajar más la rasante para darle más capacidad al cauce y también para proteger las viviendas en la curva del final ante una avenida de agua".

Además, Pilar Bernabé ha aprovechado la visita para acercarse a varios comercios locales afectados por la dana, como el Horno El Puente.