Chiva declara luto oficial el 29-O en memoria de la dana
El ayuntamiento convoca a la ciudadanía a un minuto de silencio a las 12 horas frente a la casa consistorial
Con motivo del primer aniversario de la dana, que afectó gravemente a Chiva, el ayuntamiento declara luto oficial durante toda la jornada del 29 de octubre de 2025.
Durante este día, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales como muestra de respeto y recuerdo hacia las personas afectadas y sus familias.
Asimismo, el ayuntamiento convoca a vecinos y vecinas a participar en un minuto de silencio a las 12 horas, frente al edificio consistorial, en homenaje a las víctimas y en reconocimiento a la solidaridad mostrada por la población y los equipos de emergencia.
“El recuerdo de aquellos días sigue muy presente en nuestra memoria colectiva. Este gesto simboliza la unidad, la empatía y el compromiso de Chiva ante las adversidades”, ha señalado el alcalde, Ernesto Navarro.
