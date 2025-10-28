Zarra celebra diez años de tradición viva con la X Feria de la Matanza

Zarra se dispone a vivir un fin de semana grande. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el municipio se convertirá en el epicentro festivo del Valle de Ayora-Cofrentes con la celebración de la décima edición de la Feria de la Matanza, una cita que este año tiene un significado muy especial: diez años de tradición, raíces y comunidad.

A pocos días de su inicio, la localidad ultima los detalles de una feria que ha sabido consolidarse como una de las más queridas del calendario local, con la implicación activa de comercios, asociaciones y vecinos, que hacen posible que el pueblo vuelva a latir con fuerza cada otoño.

La apertura oficial tendrá lugar el viernes 31 de octubre a las 19:00 horas, con un pasacalles de la Unión Musical Santa Ana que dará paso a la inauguración de las zonas artesana y gastronómica, donde los visitantes podrán disfrutar de productos típicos de la matanza y de la comarca. La jornada concluirá con la representación popular de la matanza del cerdo, uno de los momentos más emotivos y tradicionales del fin de semana.

El sábado 1 de noviembre será el día más intenso, con una completa programación para todos los públicos: Rutas por La Hoz y El Misterio de la Hoz, degustaciones de productos locales: embutidos (Carnicería Mª Rosa), miel (Doña Melosa) y vino (Bodega Santa Cruz). Batucada local BazarBazarraktu, Zarratardeo con DJ, bolitas saltarinas, pasacalles Disney, Correfoc y Dimonis, tejedoras en vivo y degustación del famoso turrón de Grullos

Cartel de la Feria de la Matanza / L-EMV

El domingo 2 de noviembre pondrá el broche final a esta décima edición con rutas guiadas, torneo de ajedrez, talleres infantiles y de baile, actuaciones musicales, el boato de Mª José Serrador, la actuación de las Mujeres Estupendas Rurales y el grupo de danzas regionales “Ira Chacha”.

La clausura oficial será a las 20:00 horas. La Zona Infantil permanecerá abierta todos los días de 11:00 a 20:00h.

El alcalde de Zarra, Raúl Martínez, ha destacado el valor simbólico de esta edición, "esta feria es mucho más que una fiesta. Es un homenaje a nuestra memoria colectiva, a esas manos que antaño se reunían en torno al fuego y a la tradición, cuando la matanza era un acto de comunidad, de sustento y de celebración. Mantener vivas nuestras raíces es también una forma de mostrar al mundo que Zarra es un pueblo lleno de vida y de futuro.”

Con todo preparado para su décimo aniversario, Zarra espera con ilusión a vecinos, visitantes y amantes de la cultura popular en una cita que ya es referente comarcal y símbolo de identidad de un pueblo que sabe celebrar su pasado mientras mira con esperanza hacia el futuro.