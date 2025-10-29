Cheste guarda un minuto de silencio por las víctimas de la dana

Esta mañana, a las 12 horas, decenas de vecinos y vecinas de Cheste se han concentrado en la plaza Doctor Cajal con motivo del primer aniversario de la dana.

“Ya ha pasado un año desde aquel pasado 29 de octubre de 2024 y creo que ninguno de nosotros ha podido olvidar el miedo, la angustia, la soledad, el desastre, la desesperación, el dolor y la tristeza vividos en aquellos fatídicos días en que las oscuras y torrenciales aguas se llevaron la vida de 229 personas y dejaron sin casa, negocios, recursos, a miles de valencianos y valencianas. Desde aquel 29 de octubre se respira en el aire un lamento colectivo, un desasosiego que va a tardar en desaparecer”, manifestaba la primera teniente de alcalde, Mª Ángeles Llorente.

“Queremos agradecer a todos los servicios públicos, municipales, autonómicos y estatales que estuvieron y están al pie del cañón gestionando la reconstrucción; pero cuesta, porque la administración es lenta. Muchísimas gracias a todos los profesionales que continúan realizando su trabajo en silencio. También queremos recordar a aquella otra riada luminosa y salvadora de personas voluntarias que con su inmensa generosidad sembraron de amor los corazones, y de esperanza y humanidad el futuro”, añadía.

Por su parte, el alcalde, José Morell, ha dedicado también unas palabras en recuerdo de las víctimas antes dar paso el minuto de silencio. “Hoy, en este primer aniversario de la dana, nos reunimos para recordar a quienes sufrieron las consecuencias de aquella tragedia, para rendir homenaje a las víctimas y a todas las personas que ayudaron sin descanso. La lluvia nos puso a prueba, pero también nos unió, muchas personas dieron lo mejor de sí y tendremos la ocasión de honrarles y homenajearles en unas semanas con un gran acto de reconocimiento y otras acciones paralelas, lo comunicaremos más adelante”.