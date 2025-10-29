Mercedes Dávila, dueña de un negocio en Chiva: "Empezar de cero es muy difícil, pero estamos contentos de haber tomado esta decisión"

Solo hace falta poner un pie en Chiva para tomar conciencia de la magnitud de lo ocurrido, aún un año después. Esta localidad es el punto de partida del barranco del Poyo, donde el 29 de octubre de 2024 llovió con gran intensidad desde primera hora de la mañana, provocando más tarde el desbordamiento del barranco, que atraviesa el centro del pueblo a través de las calles Ramón y Cajal, Buñol y San Isidro. El torrente de agua que circulaba por el barranco de Chiva, fue el que llegó horas más tarde a l'Horta Sud.

Las primeras imágenes de inundaciones que llegaban el día de la dana fueron precisamente en este punto de Chiva, en la calle Buñol, donde la fuerza del agua arrastraba numerosos vehículos, afectando también a las viviendas y negocios que se encuentran sobre el barranco o a escasos metros de él, y arrastrando contenedores, mobiliario urbano y todo lo que encontraba a su paso junto al barranco.

C. Garcia Aleixandre

"El día de la dana lo viví muy mal, con mucho miedo", expresa Mercedes Dávila, dueña de la tienda de hogar y moda "Cunquero" en la calle Buñol. "Quedó todo destruido, hemos tenido que reconstruir la tienda desde cero porque el agua llegó hasta el fondo, rompiendo la entrada, escaparates y llevándose todo lo que teníamos", cuenta Dávila a Levante-EMV. Ese mismo día, desde la tienda reportaba a través de sus redes sociales el estado del caudal del barranco, que se iba llenando a medida que llovía.

Después del 29-O, se pusieron en marcha para limpiar la planta baja, aún sin saber si podrían reabrir el negocio. "Necesitamos mucha ayuda para volver a poner el negocio en pie, por suerte vino mucha gente a limpiar y desescombrar el local, porque había una gran cantidad de tabiques, cristales y muebles por el suelo... necesitábamos muchas manos en ese momento y fue muy importante", recuerda Mercedes, que agradece a "toda la gente joven" que acudió a ayudar, así como personas del ejército o guardias civiles que acudieron a título personal.

Volver a abrir

Dávila confiesa que fueron unas semanas de gran incertidumbre, que no sabía si el negocio saldría hacia delante después de la catástrofe, pero hubo una ayuda económica que lo cambió todo: "la primera ayuda que recibí fue la de la plataforma Alcem-se, y fue la que hizo que decidiera abrir, fue el punto de inflexión". "Lo pensamos mucho, pero al final, como nos dieron la ayuda y el compromiso de aceptarla era abrir, decidimos abrirlo y a partir de ahí nos llegaron ayudas de otras asociaciones, familiares o amigos, además de toda la ayuda para limpiar el local", añade.

En agosto de 2025, diez meses después de la dana, Hogar y Moda Cunquero volvió a abrir sus puertas y a recibir a una clientela "que ha respondido muy bien". "Antes habría sido muy difícil, porque esta zona- totalmente destrozada por la dana- estaba en obras y no había paso de gente, pero ahora ya sí", explica. La tienda, ubicada en el n.º 18 de esta calle, es de los pocos establecimientos que ha abierto. De otros negocios como "La Colada", que hace esquina y fue uno de los iconos de la tragedia por sus imágenes a través de la televisión pública valenciana, ya no queda rastro y no volverá a abrir.

"Empezar de cero es muy difícil, pero estamos contentos de haber tomado esta decisión", manifiesta Mercedes, que explica como tuvieron que cambiar incluso el techo y el suelo de la planta baja, picar las paredes, esperar a que se secara para empezar las obras y, por fin, levantar la persiana. Ahora, para agradecer toda la ayuda que recibió durante los peores meses tras el desastre, ha dedicado una esquina de su negocio a todo el voluntariado en el que se puede leer la frase: "Gracias a todos los que habéis hecho posible que volvamos a abrir".

Exposición ‘Memorias de agua y barro’

Además de regentar la tienda de la calle Buñol, Mercedes vive en esta misma calle, en el n.º 7, donde el bajo de la vivienda quedó anegado. Su testimonio se recoge también en la exposición 'Memorias de agua y barro' inaugurada el 19 de octubre en la Sala Cultural El Lavadero. La muestra, del artista Emanuel Gravina, está construida con fotografías, testimonios y materiales cedidos por vecinos afectados por la dana.

Una de las piezas es la imagen de Mercedes Dávila en la que se responden a dos preguntas. La primera, "¿Qué se llevó la dana?", a la que Mercedes responde que "la dana afectó al negocio que regenta desde hace tres años, situado en la calle Buñol n.º 18 y el bajo de su casa ubicado en la n.º 7".

Sin embargo, en la segunda pregunta "¿Qué te dejó la dana?", la mujer responde que la dana le ha dejado "muchas historias de amistad, ayuda desinteresada y la unidad de todo el pueblo para colaborar de muchas formas con los vecinos necesitados. El recuerdo maravilloso de todos los voluntarios muy jóvenes que se trasladaron al municipio para limpiar, sanear y reconstruir".

Así, un año después de la dana y en plena reconstrucción, las personas sacan vivencias positivas de lo ocurrido, a pesar de las dificultades encontradas por el camino, para poder seguir hacia delante.