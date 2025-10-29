Unión Municipalista suma una nueva alcaldía en Cortes de Pallás con la investidura de David Herrera

Unión Municipalista ha celebrado la investidura de David Herrera, del partido Porvenir (formación fundadora de la confederación de partidos), como nuevo alcalde de Cortes de Pallás. El relevo se ha producido en cumplimiento del acuerdo de legislatura alcanzado con el Partido Popular, por el que la primera mitad del mandato correspondía al PP y la segunda recae ahora en Herrera.

El acto de toma de posesión ha contado con la presencia institucional de Unión Municipalista. Han asistido David García, presidente de la formación; Salvador Marcet, secretario de organización; y Joaquín González, coordinador comarcal de la zona, junto a compañeros y compañeras de otros ayuntamientos donde gobiernan los municipalistas.

“Sumamos una alcaldía más al proyecto municipalista y lo hacemos cumpliendo la palabra dada: estabilidad, responsabilidad y servicio a la ciudadanía”, ha señalado David García. “Con David Herrera al frente, Cortes de Pallás contará con un gobierno cercano, centrado en resolver problemas reales y en aprovechar cada oportunidad para el desarrollo del municipio”, ha añadido.

Con esta investidura, Unión Municipalista consolida su presencia institucional y reafirma su compromiso con gobiernos locales estables, útiles y orientados al interés general. Desde la confederación de partidos siguen promoviendo acuerdos transparentes y responsables que otorgan estabilidad a los ayuntamientos, con la apertura de espacios de participación ciudadana y con el objetivo de cumplir cada proyecto en una oportunidad real de mejora para la ciudadanía.

Unión Municipalista

Fundada en 2024, Unión Municipalista es una confederación que agrupa ya a 300 partidos locales independientes de toda España. Una formación que aspira en las elecciones municipales de 2027 a aumentar sus representantes en ayuntamientos, diputaciones y entidades supramunicipales. Unión Municipalista presentará por primera vez candidaturas a las elecciones autonómicas y obtener representación en parlamentos regionales.