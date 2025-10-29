Unión Municipalista suma una nueva alcaldía en Cortes de Pallás con la investidura de David Herrera
El relevo se ha producido en cumplimiento del acuerdo de legislatura alcanzado con el Partido Popular
Unión Municipalista ha celebrado la investidura de David Herrera, del partido Porvenir (formación fundadora de la confederación de partidos), como nuevo alcalde de Cortes de Pallás. El relevo se ha producido en cumplimiento del acuerdo de legislatura alcanzado con el Partido Popular, por el que la primera mitad del mandato correspondía al PP y la segunda recae ahora en Herrera.
El acto de toma de posesión ha contado con la presencia institucional de Unión Municipalista. Han asistido David García, presidente de la formación; Salvador Marcet, secretario de organización; y Joaquín González, coordinador comarcal de la zona, junto a compañeros y compañeras de otros ayuntamientos donde gobiernan los municipalistas.
“Sumamos una alcaldía más al proyecto municipalista y lo hacemos cumpliendo la palabra dada: estabilidad, responsabilidad y servicio a la ciudadanía”, ha señalado David García. “Con David Herrera al frente, Cortes de Pallás contará con un gobierno cercano, centrado en resolver problemas reales y en aprovechar cada oportunidad para el desarrollo del municipio”, ha añadido.
Con esta investidura, Unión Municipalista consolida su presencia institucional y reafirma su compromiso con gobiernos locales estables, útiles y orientados al interés general. Desde la confederación de partidos siguen promoviendo acuerdos transparentes y responsables que otorgan estabilidad a los ayuntamientos, con la apertura de espacios de participación ciudadana y con el objetivo de cumplir cada proyecto en una oportunidad real de mejora para la ciudadanía.
Unión Municipalista
Fundada en 2024, Unión Municipalista es una confederación que agrupa ya a 300 partidos locales independientes de toda España. Una formación que aspira en las elecciones municipales de 2027 a aumentar sus representantes en ayuntamientos, diputaciones y entidades supramunicipales. Unión Municipalista presentará por primera vez candidaturas a las elecciones autonómicas y obtener representación en parlamentos regionales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los detalles del funeral de Estado: dos actuaciones musicales, una ofrenda floral y algunas ausencias destacadas
- La 'barrancada' a vista de pájaro: el recorrido letal del Poyo desde Chiva a su desembocadura
- La destilería de Cullera Cerveró logra el premio a la mejor cazalla valenciana del año en la feria de Real
- ¿Por qué la rambla de Poyo centra toda la polémica?
- Vox tumba por sorpresa la Zona de Bajas Emisiones de València
- Catalá, sobre el trayecto al parking de Mazón: 'Yo estoy trabajando por los vecinos, no al comentario general
- Estos son los perfiles que busca Sagunt para ampliar su plantilla municipal
- ¿Cuándo he mentido yo?': los ocho cambios de versión de Mazón sobre sus cinco horas clave del 29-O