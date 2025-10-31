Chiva invierte casi 5 millones en la renovación de alumbrado

El Ayuntamiento de Chiva ha celebrado esta semana su pleno ordinario, una sesión en la que destaca la aprobación de dos modificaciones de crédito que suman cerca de 5 millones de euros para la renovación integral del alumbrado. Se trata de una inversión histórica que responde a la demanda recogida entre la ciudadanía.

Cada modificación de crédito destina más de 2 millones de euros para la mejora del alumbrado público, en una apuesta equitativa tanto para el casco urbano como para las urbanizaciones. Estas actuaciones supondrán la renovación de luminarias y sistemas de iluminación en distintas zonas de Chiva, permitiendo no solo modernizar las infraestructuras, sino también reducir el consumo energético y avanzar en sostenibilidad.

Tal y como ha explicado el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Tarín, “con estas modificaciones de crédito respondemos a una demanda histórica de los vecinos, especialmente en calles y barrios que aún necesitan mejorar su iluminación. Apostamos por la eficiencia energética y por la seguridad en todos los núcleos de Chiva”.

En relación con la inversión en las urbanizaciones, la concejal de Urbanizaciones, Carmen López, ha señalado que “ya está trabajando la ingeniería contratada para analizar las necesidades de servicios, entre ellos los del alumbrado, en las urbanizaciones. Un estudio que servirá de guía para iniciar las mejoras que se reclaman desde hace años”.

Mismos derechos en las urbanizaciones

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Manu Verdeguer, declaró en el pleno: “Esta modificación de crédito se hace para dar a las urbanizaciones de Chiva los mismos derechos que al casco urbano y la inversión va a ser la misma en luminarias, farolas e instalaciones”.

Durante la sesión se aclaró que "la mejora en el casco urbano consiste en el cambio de luminarias para mayor eficiencia energética y ahorro en la factura". En las urbanizaciones, además, se acometerán obras por la necesidad de renovación de canalizaciones e instalaciones originales junto al cambio de luminarias.

El alcalde, Ernesto Navarro, subrayó: “El objetivo de este gobierno municipal es atender a todos los vecinos y vecinas del municipio, tanto del casco como de las urbanizaciones, y por ello se aprueban estas dos modificaciones de crédito que atienden las necesidades de alumbrado en toda Chiva”.