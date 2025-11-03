Zarra celebra su X Feria de la Matanza: un homenaje al sabor, la memoria y sus raíces

El municipio de Zarra inauguró este viernes la décima edición de la Feria de la Matanza, una cita consolidada que combina tradición, gastronomía y orgullo local, y que reúne durante todo el fin de semana a visitantes llegados de distintos puntos del Valle de Ayora-Cofrentes, Utiel-Requena y de la Comunitat Valenciana.

El alcalde Raúl Martínez, acompañado por toda la corporación, encabezó ayer el acto inaugural junto al diputado provincial y alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, así como los alcaldes y concejales de Villa de Ves, Jarafuel, Jalance, Teresa de Cofrentes, Cortes de Pallàs y l’Alcúdia de Crespins, entre otros.

El evento ha contado también con la presencia del director de Recursos Humanos de la Central de Cofrentes, la Reina, Rey y Damos de las fiestas locales y de otros municipios de la comarca, y la Asociación de Caravanistas de Valencia, que llena este fin de semana las calles del municipio de ambiente y hospitalidad.

Unión Musical Santa Ana de Zarra

A las 19 horas, la jornada arrancaba con un pasacalles a cargo de la Unión Musical Santa Ana de Zarra, que ha recorrido el casco urbano hasta llegar a la plaza, donde, entre aperos y símbolos, desarrollaron un “Chester” muy original, conducido por el primer edil y protagonizado por las vecinas Ana y Belén, quienes compartieron sus recuerdos sobre la matanza, “era un acto familiar de unión, comunidad y trabajo compartido”, la definieron.

Raúl Martínez destacó que en el pueblo, “se hace con el alma”. Es su deseo, que esta décima edición sea una fiesta del recuerdo, del sabor y del orgullo. "Hoy reivindicamos el legado y las raíces de Zarra, y el valor de quienes vinieron antes que nosotros”, dijo.

Ricardo Gabaldón, subrayó la importancia de apoyar las tradiciones y los municipios del interior. “La matanza es un acto muy nuestro. Es espectacular lo que estamos viendo en Zarra”. El alcalde y diputado hizo un llamamiento a las visitas desde Valencia a los pequeños pueblos del interior autonómico.