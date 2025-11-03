Zarra celebra su X Feria de la Matanza: un homenaje al sabor, la memoria y sus raíces
"Hoy reivindicamos el legado y las raíces de Zarra, y el valor de quienes vinieron antes que nosotros”, expresa el alcalde Raúl Martínez
El municipio de Zarra inauguró este viernes la décima edición de la Feria de la Matanza, una cita consolidada que combina tradición, gastronomía y orgullo local, y que reúne durante todo el fin de semana a visitantes llegados de distintos puntos del Valle de Ayora-Cofrentes, Utiel-Requena y de la Comunitat Valenciana.
El alcalde Raúl Martínez, acompañado por toda la corporación, encabezó ayer el acto inaugural junto al diputado provincial y alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, así como los alcaldes y concejales de Villa de Ves, Jarafuel, Jalance, Teresa de Cofrentes, Cortes de Pallàs y l’Alcúdia de Crespins, entre otros.
El evento ha contado también con la presencia del director de Recursos Humanos de la Central de Cofrentes, la Reina, Rey y Damos de las fiestas locales y de otros municipios de la comarca, y la Asociación de Caravanistas de Valencia, que llena este fin de semana las calles del municipio de ambiente y hospitalidad.
Unión Musical Santa Ana de Zarra
A las 19 horas, la jornada arrancaba con un pasacalles a cargo de la Unión Musical Santa Ana de Zarra, que ha recorrido el casco urbano hasta llegar a la plaza, donde, entre aperos y símbolos, desarrollaron un “Chester” muy original, conducido por el primer edil y protagonizado por las vecinas Ana y Belén, quienes compartieron sus recuerdos sobre la matanza, “era un acto familiar de unión, comunidad y trabajo compartido”, la definieron.
Raúl Martínez destacó que en el pueblo, “se hace con el alma”. Es su deseo, que esta décima edición sea una fiesta del recuerdo, del sabor y del orgullo. "Hoy reivindicamos el legado y las raíces de Zarra, y el valor de quienes vinieron antes que nosotros”, dijo.
Ricardo Gabaldón, subrayó la importancia de apoyar las tradiciones y los municipios del interior. “La matanza es un acto muy nuestro. Es espectacular lo que estamos viendo en Zarra”. El alcalde y diputado hizo un llamamiento a las visitas desde Valencia a los pequeños pueblos del interior autonómico.
