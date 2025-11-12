Renfe ofrece 52.000 plazas en Cercanías para desplazarse al Circuit Ricardo Tormo
El servicio de trenes se prestará del 14 al 16 de noviembre entre València Estació del Nord y el apeadero del Circuit, con parada en todas las estaciones intermedias
La compañía también prestará un servicio por carretera con 46 circulaciones diarias entre la Plaza de España de València y Cheste y autobuses lanzadera desde las estaciones de Cheste y Buñol al Circuit
S. García
Renfe ha programado durante los días 14, 15 y 16 de noviembre un dispositivo especial de transporte con una oferta de 52.000 plazas en trenes de Cercanías entre València y la estación del Circuit Ricardo Tormo con motivo de los entrenamientos y la celebración del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, última prueba del Campeonato Mundial de Motociclismo.
El servicio especial se prestará durante los tres días desde la estación de València Nord y los trenes tendrán parada en todas las estaciones intermedias entre València Nord y el apeadero del Circuit.
Los trenes circularán al doble de su capacidad habitual y con una frecuencia de 35 minutos en las horas de mayor afluencia de público. Se ha establecido un horario en función de las horas más demandadas con servicio desde las 8.55 a las 18.20 horas el viernes, y desde las 6.55 a las 18.46 horas durante las jornadas del sábado y el domingo.
Autobuses de refuerzo
La compañía también prestará un servicio por carretera con 46 circulaciones diarias de autobús, 23 por sentido, entre València (con salida y llegada desde la Plaza de España) y la estación de Cheste con paradas intermedias.
Por otro lado, se han establecido servicios de autobuses lanzadera entre la estación de Cheste y la del Circuit. También habrá un servicio de autobuses lanzadera entre Buñol, Chiva, Cheste y el apeadero del Circuit. Ambos servicios circularán ininterrumpidamente desde las 7 a las 13 horas.
A partir de las 14 horas, los autobuses de estos servicios lanzadera (ubicados en el Parking 16 del Circuit) realizarán los trayectos desde el Circuit a València y desde el Circuit a Buñol, con las paradas intermedias correspondientes, reforzando así el dispositivo previsto para este evento deportivo.
Recuperación del tramo Aldaia-Loriguilla
Desde el próximo lunes 17 de noviembre, la línea C3, la más afectada por la dana del 29 de octubre de 2024, recupera el servicio ferroviario entre Aldaia y Loriguilla. Por lo tanto, los trenes de dicha línea circularán diariamente entre València Font de Sant Lluís y Loriguilla. La compañía sigue manteniendo el servicio de autobuses que se está prestando diariamente entre València-Buñol y Utiel con parada en todas las estaciones del recorrido.
