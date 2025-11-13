Bus nocturno para vivir la fiesta motera del GP de Cheste

Ya está todo listo para la gran fiesta del motociclismo en la Comunitat Valenciana. El Circuito Ricardo Tormo de Cheste acogerá a los mejores pilotos del mundo, pero la diversión no se vive solo por el día. Por la noche hay todo un conjunto de actividades preparadas para el gran número de aficionados de todas partes de España que llegan hasta Cheste no solo para las carreras del domingo, sino también para empaparse del ambiente motero.

Es por eso que la Generalitat Valenciana, para garantizar la movilidad de los aficionados durante el fin de semana del Gran Premio, se ha establecido el servicio especial Valencia–Cheste, que funcionará desde las 22:00 h hasta las 4:00 h de la madrugada el viernes 14 y sábado 15 de noviembre, con una expedición por hora en ambos sentidos. Este refuerzo "cubrirá el tramo horario en el que Renfe no presta servicio”.

Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, durante su visita las instalaciones ya completamente reconstruidas y listas para el Gran Premio, y ha destacado que la Generalitat “ha cumplido con la palabra dada al haber trabajado sin descanso para que el Gran Premio vuelva a celebrarse este año”, garantizando el acceso a los miles de aficionados que durante tres días visitarán el circuito. Durante la visita han estado presentes el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra; la directora general de Infraestructuras Terrestres, María José Martínez Ruzafa, y el director general de Coordinación, Control y Seguimiento, Carlos Llopis, así como el director general de Deporte, Luis Cervera.

El antes y el después de las obras en el Circuito de Cheste tras la dana. / GVA

Estas actuaciones, incluidas en el Plan Endavant, iniciativas D.4.1 y D.4.2, que han contado con una inversión de 26 millones de euros, han devuelto la plena operatividad al Circuit y a su entorno tras los graves daños causados por las inundaciones de octubre de 2024 han sido esenciales para garantizar la seguridad y el funcionamiento del recinto, preservar la programación deportiva y reforzar el posicionamiento del Circuit Ricardo Tormo “como uno de los principales activos económicos y deportivos de la Comunitat Valenciana”, ha indicado Martínez Mus.

De los 26 millones de euros invertidos, 12 millones se han destinado a la rehabilitación del aparcamiento junto al barranco y a los accesos; 8 millones a la mejora de la CV-50; 5 millones a la recuperación de las infraestructuras hidráulicas y de la depuradora; y casi 2 millones para la reapertura provisional del acceso principal del circuito y otros secundarios.

El vicepresidente segundo ha agradecido el trabajo “excepcional” del personal técnico, de la Conselleria y de las empresas constructoras, cuya labor “ha hecho posible que el Circuit vuelva a rugir tan solo un año después de la tragedia”.

Falta de avances del Gobierno

En este sentido, Martínez Mus ha lamentado que “la reconstrucción vaya a dos velocidades muy diferenciadas: la rápida y eficaz de la Generalitat y la lenta del Gobierno de España”, y ha recordado que mientras el Ejecutivo autonómico ha completado las obras del Circuit y ha puesto en marcha servicios adicionales de transporte para este fin de semana, “el Gobierno central mantiene inoperativa la parada de la Línea C-3 de Cercanías en el municipio de Cheste y sólo habilita el apeadero del circuito en condiciones precarias”. Esta situación, ha señalado, “deja sin un servicio de calidad a los más de 10.000 aficionados que cada año utilizaban el tren para acudir al Gran Premio”.