Aficionados de todo el mundo eligen el Cercanías para ir a Cheste: "Es muy práctico"

Arranca un fin de semana marcado en rojo en el calendario de todos los aficionados y aficionadas de MotoGP. El Gran Premio de la Comunitat Valenciana, el que pone el broche de oro a la competición, arranca desde este viernes con los entrenamientos. Este es un año muy especial para toda la afición, sobre todo para la valenciana, que regresa de nuevo al Circuit Ricardo Tormo de Cheste tras la tana, cuando la cita deportiva tuvo que trasladarse a Montmeló.

Muchos aficionados que se dirigen hoy a Cheste aún guardan sus entradas del 2024, cuando los organizadores dieron la oportunidad de devolver el dinero o mantenerlas para la edición de 2025, por lo que este evento deportivo era muy ansiado por parte de los seguidores del motociclismo. Desde primera hora de la mañana, centenares de personas se han concentrado en Cheste para ver los entrenamientos de Moto3, Moto2 y MotoGP. Para llegar hasta las instalaciones, ha sido vital el trabajo de reconstrucción, que ha permitido abrir carreteras, el puente de la A-3, y también la línea C3 de Renfe, que permite que la afición llegue con una opción barata, segura y rápida al circuito. Así, de forma excepcional, la línea C3 circulará desde València Nord hasta el apeadero del Circuit hasta el domingo.

Claudia Santos, vecina de València, es una de las aficionadas que esta mañana ha cogido el tren desde la parada de Sant Isidre para ir a Cheste. "Despues de la dana del año pasado, que no tuvimos Gran Premio, volver a Cheste es doblemente emocionante", expresa Santos, que lleva yendo a la competición desde el año 2010 y "siempre" va en tren, ya sea desde esta estación o desde Valencia Norte. "Yo no conduzco, ni coche ni moto, solo soy una aficionada y en el tren me muevo muy bien, me lleva hasta el circuito y lo paso de maravilla".

Una opción "económica" y "práctica"

Christian y Wilson vienen desde Frankfurt (Alemania) hasta València para disfrutar del mundial. Se han alojado cerca de la estación de Sant Isidre y han cogido el tren de las 10 horas para ir a Cheste. "Vivimos en Alemania y tenemos unos amigos en València que nos dijeron de venir. Somos muy aficionados del motociclismo, pero nunca habíamos venido a Cheste y nos ha gustado mucho el transporte, es muy económico y práctico para ir, en Alemania es más costoso y con peor conexión y tienes que ir en coche, sino no llegas", expresan. Estos dos fans de las motos estarán todo el fin de semana usando el transporte público para ir y volver de València al Circuit, "aprovechamos todo el finde para verlo desde hoy viernes hasta el domingo, además hace buen tiempo, aquí parece que estamos en verano".

En la estación de Sant Isidre, antes de subir al tren, se han congregado decenas de aficionados y trabjadores del campeonato en la parada, la mayoría extranjeros que se han alojado en este barrio en busca de una opción más económica y con buena conexión. Solo tres paradas separan esta estación del circuito, y en menos de 15 minutos te plantas a escasos metros del recinto, por lo que es una alternativa al transporte provado para evitar atascos y retenciones. Una vez dentro del tren, nos encontramos con otros viajeros que se han subido en València Nord. "Venimos desde Mallorca e Ibiza para ver el mundial. Nos hemos alojado en Ruzafa y vamos a coger el tren durante el fin de semana para ir y volver del circuito", comenta un grupo de amigos que les une el motor y la salsa. "Es la primera vez que venimos, pero nos apuntamos a todo, también estuvimos en el circuito de Fórmula 1 que se celebró en la ciudad de València", añaden.

Vagones con el merchandising de los pilotos

En todos los andenes se puede ver como las personas van preparadas para la ocasión. Con gorras, camisetas y chaquetas de sus pilotos preferidos, solo podían dirigirse hacia un destino. Nos acercamos a hablar con algunos viajeros con algo de dificultad por el idioma, el francés era la lengua que más abundaba en algunos vagones. De hecho, un francés que vive en Sevilla, Antoine, nos ha contado que también es su primera vez en Cheste y que viendo por Google Maps cuál era la mejor opción para llegar hasta el circuito, vio que era el tren. Antoine viene acompañado por otro amigo que vive en Madrid, Martín, y otro que vive en Alicante, David, y los tres han decidido alojarse en València y coger cada día este transporte.

Esther y María, madre e hija, son valencianas y tienen una larga tradición familiar de ir a Cheste. "Este año venimos con las entradas del año pasado, que no se disputó por la dana y nos las guardamos, así que tenemos muchas ganas", manifiestan. Esther comenta que eligen el tren por "seguridad" porque no quiere ir con su hija en la moto. "El tren es muy cómodo y si no tienes retrasos son 35 minutos desde la Estació del Nord".