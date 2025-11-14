Una avería en el tren desde el circuito de Cheste obliga a interrumpir el servicio dos horas

El último tren de la línea C3, que debía partir desde la estación del Circuit de Cheste, esta tarde, ha sufrido una avería justo el mismo día de su inauguración y ha estado parado durante unas dos horas, con el consiguiente enfado de los viajeros y las molestias que se generan a los usuarios. El tren con salida prevista a las 18:20 horas de la estación de Circuit Ricardo Tormo con destino Vlc Nord no pudo circular tras una avería, según ha informado Renfe a través de sus redes sociales y confirmaron fuentes de la compañía a Levante-EMV. Con motivo del Gran Premio de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, y para apostar por el transporte público, se estrenó este viernes este servicio especial durante los tres días que dura el evento del motor. Esta línea parte de la estación de València Nord y los trenes tendrán parada en todas las estaciones intermedias entre la citada València Nord y el apeadero del Circuit.

Según explican fuentes de Renfe, este convoy, que era el último previsto para volver a València ha sufrido una avería técnica. Esto provocó que no pudiera salir el convoy a las 18,20 horas como estaba previsto, desde Cheste hacia València.

La línea C3 fue la más afectada por la Dana del 29 de octubre de 2024 y ha recuperado el servicio para ver los entrenamientos y las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP. Para llegar hasta las instalaciones,fue vital el trabajo de reconstrucción, que ha permitido abrir carreteras, el puente de la A-3, y también la línea C3 de Renfe.