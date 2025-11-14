Cerca de 2.000 agentes de la Guardia Civil vigilarán el Gran Premio en Cheste

La delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, junto con el general jefe de la 6ª Zona de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, José Antonio Fernández de Luz, ha presentado este viernes en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste el dispositivo especial de seguridad del Gran Premio Motul, que se celebra durante el fin de semana. En este periodo, el Instituto Armado despliega cerca de 2.000 efectivos integrados por guardia civiles de diversas especialidades. Por tanto, según ha añadido Bernabé, “se dispone de todos los medios técnicos y humanos al servicio de la seguridad y del buen desarrollo y el funcionamiento de un Gran Premio que supone para la Comunitat Valenciana, para la provincia de Valencia, para toda la comarca, un evento de grandes dimensiones con un impacto económico de más de 30 millones de euros”. Bernabé ha destacado que “casi dos años después, volvemos a este circuito con las mismas ganas, con la energía y, sobre todo, con la voluntad de garantizar la seguridad para todas las personas que vengan”. El Gran Premio se suspendió el año pasado debido a las consecuencias de la dana.

Según ha explicado la delegada, los efectivos que participan en el dispositivo de este año “estarán distribuidos por el circuito y en la localidad de Cheste con tareas de seguridad vial, orden público, seguridad ciudadana y antiterrorista”.

Además, el dispositivo contará con todos los medios humanos disponibles tanto de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, quienes coordinarán la regulación y vigilancia de la circulación en el área de influencia del circuito, A-3, A-7 y en las carreteras secundarias de acceso al mismo “para conseguir la máxima fluidez y seguridad vial posible”, ha dicho Bernabé. También se dispondrá de un dron equipado con cámara, que permite la transmisión de imágenes al Centro de Gestión de Tráfico, que se sumará a los tres helicópteros dotados de radar Pegasus, que realizarán tareas de regulación y vigilancia en las carreteras que llevan al circuito.

Pilar Bernabé, esta mañana / Francisco Calabuig

Como novedad, la DGT han elaborado mapas explicativos con itinerarios alternativos recomendados para el fin de semana, con el fin de aliviar los accesos principales y mejorar la fluidez del tráfico durante el evento, que se pueden consultar en su página web. La delegada ha recomendado a los aficionados que, “para evitar aglomeraciones, se informen de la situación de las carreteras y de los accesos al circuito por los canales oficiales”.

Reapertura de la C-3

Para aquellos que no deseen acceder al circuito en su vehículo privado, este año volverán a estar operativos los servicios de tren y autobús desde Valencia durante las jornadas del Gran Premio. En este sentido, Bernabé ha recordado que durante los días 14, 15 y 16 de noviembre, el Ministerio de Transportes reabrirá la línea C-3 de Cercanías en otros 10 km entre Aldaia y el apeadero del Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Bernabé ha subrayado que “se han redoblado esfuerzos y energías para poder llegar a este fin de semana con las capacidades plenas en esta línea”. Esta rehabilitación de la C3 “está suponiendo una inversión por parte del Gobierno de España de 90 millones de euros”, según ha señalado la delegada. Con todo, Renfe pondrá en marcha un servicio lanzadera con 120 servicios desde la Estación València Nord hasta la del Circuit para desplazarse al Gran Premio. Los trenes tendrán parada en todas las estaciones intermedias entre València Nord y el apeadero.