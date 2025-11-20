Zarra estrena un mural inspirado en Lorca

"Por la libertad que Lorca no tuvo". Con esta idea como motor creativo, el valenciano Dridali Street Art ha dado forma a un nuevo mural en las calles de Zarra. Nacida a ritmo musical de Manzanita y su versión “Verde que te quiero verde” y construida desde un vínculo íntimo con la obra de Federico García Lorca. El joven (Adrián Mateo) ha contado que descubrió a Lorca en su infancia, cuando su profesor de literatura (Héctor), le enseñó el Romance Sonámbulo. El poema, parte del Romancero Gitano, narra la huida desesperada de un hombre gitano perseguido por la Guardia Civil.

El impacto emocional de aquellos versos —su musicalidad, su fuerza simbólica, la tragedia y la belleza del verde— quedó grabado para siempre en su memoria. Ese lazo formativo y personal es el que ha conectado de manera natural con el proyecto “Rostros del mundo. Diversidad en color”, impulsado por el Ayuntamiento de Zarra, con el apoyo de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. La iniciativa, financiada con 5.295,54 euros, forma parte del programa autonómico de fomento de la diversidad a través del arte urbano.

“Es un homenaje a Lorca desde lo que sé hacer: pintar”, explica Dridali, "y un gesto a la libertad que Federico no tuvo.” Ha integrado en la obra versos del poema, reforzando su dimensión poética y emocional. “Verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña”, se puede leer.

Una de las fachadas del municipio se ha transformado en un alegato visual a la igualdad, la convivencia y el respeto a las diferencias, “no solo embellece el pueblo, sino que consolida su apuesta por el arte urbano como herramienta educativa y social", ha dicho el alcalde, Raúl Martínez, a quien el artista ha agradecido la libertad creativa y la hospitalidad. También, la colaboración de Babacar Tandine, modelo de la obra, y a Carlos Tommas, fotógrafo del proceso.