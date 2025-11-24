Cheste inicia las obras de reparación del techo del polideportivo

El Ayuntamiento de Cheste ha iniciado ya las obras de reparación del polideportivo municipal para subsanar los graves daños que provocó la DANA en las instalaciones. El proyecto, adjudicado a la empresa Avant Gestió Tècnica S.L. por un importe total de 403.179,53 euros, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que está previsto que finalice el 2 de febrero de 2026.

Esta actuación es posible gracias a la subvención concedida por el Ministerio de Juventud e Infancia para la reparación de espacios comunitarios dañados por la dana utilizados por las personas jóvenes.

Estos trabajos suponen una intervención completa que garantizará la seguridad y la funcionalidad del pabellón para todos los usuarios, y que comenzará por la cubierta de la instalación. "Era fundamental actuar de manera contundente tras los destrozos ocasionados por el episodio de lluvias torrenciales. Esta inversión no solo repara, sino que mejora nuestras instalaciones deportivas, que son un pilar fundamental para la vida social y la salud de nuestros vecinos y vecinas", ha destacado José Morell, alcalde de Cheste.

Obras en el pabellón de Cheste / L-EMV

La reparación aborda todos los espacios afectados, desde las cubiertas hasta las zonas de juego. Una de las actuaciones más importantes se centra en solucionar las filtraciones de agua en la cubierta principal del pabellón, donde se realizará un doblado completo con chapa grecada y la instalación de un nuevo canalón. Para garantizar la seguridad durante el mantenimiento futuro, se ampliará y comprobará la línea de vida en esta y otras cubiertas, como la del frontón cubierto.

En el ámbito de las pistas deportivas, se reparará la subbase dañada de dos pistas de pádel, lo que implica desmontar y volver a instalar el césped sobre una base perfectamente nivelada y sellada. Asimismo, se sanearán las grietas y desprendimientos en el frontón exterior, que será pintado en su totalidad.

Los daños por humedad se solucionarán en varios frentes. Se repararán los muros colindantes con el jardín de la piscina y se actuará en la terraza del bar y el acceso trasero, donde se realizará una impermeabilización exhaustiva del forjado para cortar las filtraciones de raíz. En el interior, se sustituirán las puertas de vestuarios y anexos de planta baja que resultaron destrozadas por el agua.

Finalmente, se procederá a la reposición del material deportivo que fue destruido por la riada, incluyendo raquetas de pádel, pelotas, esterillas, redes y otro equipamiento esencial para el desarrollo de las actividades.