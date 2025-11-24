La depuradora de Cheste-Chiva triplicará su capacidad de tratamiento

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha destacado la apuesta de la Generalitat por recuperar proyectos como la nueva depuradora de Cheste-Chiva, mientras se avanza en el proceso de reconstrucción de los municipios tras las riadas en los que ya se han invertido más de 70 millones de euros.

Así se ha pronunciado Martínez Mus durante su visita a la que será la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) mancomunada de Cheste-Chiva, permitirá triplicar la capacidad actual de tratamiento y dar servicio a una población potencial de más de 64.000 habitantes. Además, por primera vez en la zona se incorporará un tratamiento terciario para poner el agua tratada a disposición de los regantes.

El titular de Infraestructuras y Territorio ha comprobado los avances de una actuación “que llevaba años en un cajón y que este Consell ha revitalizado”. En la visita ha estado acompañado del alcalde de Cheste, José Morell, y el alcalde Chiva, Ernesto Navarro.

Martínez Mus ha explicado que la planta, que pasará a ser el gran centro de tratamiento tras ser reconvertidas las actuales en estaciones de bombeo, incorporará además una balsa de homogenización de 2.200 m³ destinada a retener vertidos puntuales procedentes de la zona industrial, evitando que comprometan el tratamiento biológico. Asimismo, contará con capacidad para la eliminación de nutrientes y un sistema de aireación de última generación, lo que supone “un salto decisivo en la calidad del agua regenerada”.

Mus, con los alcaldes de ambos municipios

El vicepresidente segundo ha subrayado que se trata de “una inversión de 21,5 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos FEDER, que consolida el liderazgo de la Comunitat Valenciana en depuración y gestión del agua”, y ha recordado que “somos la autonomía que más agua depura en España y esta infraestructura nos ayuda a seguir marcando el camino”.

La nueva planta y la red de colectores estarán operativas a finales de abril de 2027 y transformarán el sistema actual. Las antiguas depuradoras de Chiva y Cheste darán paso a cinco modernas estaciones de bombeo conectadas con la nueva EDAR, que recibirá el saneamiento procedente del casco urbano de ambos municipios, del Complejo Educativo de Cheste, del Circuito Ricardo Tormo, del Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza y del Polígono Industrial Tabach.

La actuación supone una mejora directa para el agua que llega a la cabecera de L’Albufera y para la calidad de ríos y barrancos como la Rambla de Chiva, el Riuet o el Barranco de Canalejas. Asimismo, la nueva depuradora permitirá aumentar el uso de agua regenerada para agricultura, industria y limpieza urbana, reduciendo la presión sobre los acuíferos y avanzando hacia “un modelo más sostenible, eficiente y responsable. El proyecto incorpora medidas de integración paisajística, eficiencia energética y control del impacto, porque, según ha señalado.

Reconstrucción tras las riadas

El vicepresidente segundo ha remarcado el trabajo realizado en el último año por parte de la Generalitat en los dos municipios. En ambos casos la administración autonómica ha asumido obras en viales de titularidad municipal para acelerar la reconstrucción y ante la falta de medios de los ayuntamientos para ejecutarlas de forma ágil. De esta forma, se pudieron reabrir hace meses los accesos al Circuito Ricardo Tormo y reconstruir diferentes pasos en el centro de urbano de Chiva, así como destinar 11,8 millones a centros de salud del municipio. Martínez Mus ha asegurado que se seguirá trabajando con los ayuntamientos para continuar la hoja de ruta y cumplir los objetivos marcados en el plazo marcado.