Chiva aprueba un presupuesto de casi 19 millones para 2026

El Ayuntamiento de Chiva ha aprobado en la sesión de pleno extraordinario de este martes y dentro del marco legal, las cuentas municipales para 2026, siendo la segunda vez en este mandato que la corporación municipal logra sacar adelante su plan financiero en tiempo y forma. El presupuesto municipal alcanza los 18,7 millones de euros y desde hacía años, la corporación no conseguía dar luz verde a sus presupuestos dentro del calendario previsto, lo que suponía prorrogar los recursos del año anterior y dificultaba tanto la inversión como la ejecución de las actuaciones planteadas.

Según ha destacado el alcalde, Ernesto Navarro, estos presupuestos “representan un avance en el proyecto de recuperación y transformación de Chiva, centrado en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas”. Asimismo, ha subrayado que la aprobación del segundo presupuesto consecutivo de este gobierno local “demuestra estabilidad institucional, trabajo en equipo y una hoja de ruta clara para esta legislatura”.

El presupuesto municipal se ha incrementado un 7% respecto a ejercicios anteriores. El concejal de Hacienda, Enric Roig, destaca que este aumento refuerza el compromiso del gobierno local con una gestión financiera sólida y enfocada en las verdaderas necesidades de Chiva.

Los diferentes concejales han expuesto las inversiones más destacadas, fruto de un trabajo transversal y coordinado. Héctor Tarín, concejal de Cultura, ha puesto en valor el impulso a la escuela de verano y la ampliación del fondo bibliográfico. Emilio Morales, concejal de Emergencias y Medio Ambiente, ha remarcado la actualización del sistema Es-Alert y la mejora de la señalización para situaciones de emergencia. Javier Tarín, concejal de Patrimonio y Obras, ha destacado tanto la digitalización del archivo municipal como los avances en la renovación de la red de colectores, esenciales para culminar la reconstrucción.

En cuanto a los servicios municipales, se prevé optimizar los contratos de mantenimiento, jardinería y poda para lograr mayor eficiencia. Gonzalo Lacalle, concejal de Deportes y Recursos Humanos, ha resaltado el refuerzo de recursos para ampliar horarios, modernizar instalaciones deportivas y avanzar en la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo municipal. Manu Verdeguer, concejal de Urbanismo, ha subrayado lo crucial que es fortalecer el equipo técnico y las inversiones dirigidas a optimizar las urbanizaciones. Por otra parte, Guadalupe Martínez, concejala de Fiestas y Servicios Sociales, ha destacado el incremento de fondos destinado a la atención social y el apoyo brindado a las entidades vecinales y asociaciones para que se encarguen de organizar fiestas.

Este presupuesto permite afianzar y modernizar los servicios públicos, acelerar la reconstrucción de infraestructuras y fortalecer el tejido social y cultural de Chiva, sentando las bases para futuros proyectos estratégicos.