Macastre recupera los tres pasos sobre el río Magro afectados por la dana

La Vicepresidencia Segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha finalizado la reconstrucción de los tres pasos sobre el río Magro en Macastre destruidos por la dana del 29 de octubre de 2024, con una intervención valorada en 1,3 millones de euros que ha permitido levantar estructuras "más sólidas, reforzadas y con mayor capacidad hidráulica".

La actuación forma parte del Pla Endavant, mediante el cual el Consell asumió las competencias de más de una veintena de municipios para ejecutar obras de rehabilitación con una inversión superior a 52 millones de euros, una decisión necesaria ante la urgencia de las reparaciones y las dificultades de muchos ayuntamientos para afrontar estos trabajos. El vicepresidente segundo, Vicente Martínez Mus, ha visitado las obras terminadas hace unas semanas en Macastre, donde ha destacado que “la reconstrucción de estos pasos demuestra que, frente a situaciones como la que sufrimos con las riadas, debemos actuar con rigor, rapidez y pensando siempre en las personas”.

Los tres nuevos pasos, diseñados para mejorar la capacidad de desagüe del río Magro, se han construido con estructuras "más sólidas y reforzadas". Esta solución permite que el agua circule correctamente en episodios de crecida, reduce riesgos ante futuras riadas y facilita un mantenimiento más sencillo, “lo que se traduce en mayor seguridad para peatones y vehículos en una zona especialmente vulnerable”, ha señalado el vicepresidente segundo.

La actuación, ha explicado Martínez Mus, ha permitido también reconstruir caminos dañados, restituir márgenes deteriorados y reponer viales desaparecidos por la fuerza del agua, “devolviendo a los vecinos los accesos a viviendas dispersas y parcelas agrícolas que habían quedado aisladas tras la riada”.

Uno de los tres pasos rehabilitados sobre el río Magro en Macastre. / GVA

Todo ello se ha realizado cuidando la integración paisajística del entorno mediante el uso de escolleras, barandillas de madera y materiales acordes con la naturaleza del río Magro, “con el objetivo de lograr una infraestructura más segura, útil y armonizada con el paisaje del municipio” ha incidido el vicepresidente.

Por su parte, el alcalde de Macastre, Vicente M. Montó, ha destacado que estos pasos “son esenciales para conectar distintos espacios con el municipio y su reconstrucción era una prioridad para nosotros. La actuación ha sido muy diligente y rápida, y estamos muy contentos y agradecidos a la Conselleria y a todas las personas que han participado en este proyecto, que para un municipio pequeño de interior como este resultaba especialmente importante”.

Actuaciones ejecutadas

Para recuperar los accesos arrasados por las inundaciones y restablecer la conectividad en distintos puntos del término de Macastre, la vicepresidencia segunda ha ejecutado varias actuaciones. Por un lado, en la zona de Casas del Río se ha reconstruido el cruce principal sobre el Magro y los caminos de acceso, levantando un nuevo paso seguro que sustituye al que quedó destruido y reponiendo los viales en ambas márgenes. Los trabajos han incluido la habilitación de accesos provisionales durante las obras, la limpieza y acondicionamiento del cauce, y la recuperación de caminos destinados a conectar parcelas y viviendas.

Asimismo, se ha actuado en otros dos cruces clave para garantizar la movilidad en la zona y el acceso a enclaves como el Campamento Scout Cuerna, que también quedó inhabilitado tras la riada. En estos puntos se han repuesto las obras de paso destruidas, se han acondicionado nuevos caminos y se han ejecutado varios desvíos provisionales del río para permitir los trabajos. Además, se han construido tres nuevos pasos, uno principal y dos secundarios sobre ramblas, se han recuperado los accesos con nuevos caminos y se han protegido las estructuras con escollera, devolviendo la seguridad y la funcionalidad a todas las conexiones afectadas.