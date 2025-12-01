Yátova culmina la reconstrucción de todos los puentes colapsados por la dana

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha asistido a la reapertura de tres puentes sobre el río Mijares en la CV-429 en el término de Yátova, junto a la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, y el alcalde del municipio, Miguel Tórtola.

Mompó ha destacado que "con esta actuación se culmina la reconstrucción de los 29 puentes que colapsaron como consecuencia de la dana de octubre de 2024", un proceso que ha calificado como "muy complejo porque el volumen de actuaciones que había que llevar a cabo con urgencia hacía que existieran dificultades para encontrar maquinaria y acceder a materiales imprescindibles para poder recuperar las comunicaciones con total garantía de seguridad".

En este sentido, el presidente provincial ha subrayado que "esta labor ha sido una clara demostración de que el trabajo en equipo, la unión de fuerzas y vocación de servicio a la sociedad actúan como elemento tractor para la consecución de objetivos, por complicados que sean".

"En total -ha concluido Vicent Mompó- han sido 83,5 millones de inversión total sobre la red de carreteras, de los cuales 42 se han destinado a la reconstrucción de puentes", y ha señalado que "con todo ello hemos conseguido, no solo recuperar la comunicación entre los municipios, sino reforzar la resiliencia de la red provincial, porque en la reconstrucción de nuevas infraestructuras se ha priorizado mejorar el drenaje y favorecer el paso de agua en caso de que se produzcan nuevas avenidas en el futuro".

Por su parte, la diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda de la institución provincial, Reme Mazzolari, ha querido destacar la "total implicación de todo el equipo técnico del área que desde el primer día ha puesto toda su profesionalidad y su motivación al servicio de la ciudadanía; sin mirar horas y sin atender al cansancio que en muchos momentos aparecía dada la ingente cantidad de kilómetros afectados por esta catástrofe".

Mazzolari ha querido recordar que "ni este área en particular ni la Diputació en general habían tenido que hacer un despliegue técnico, humano y económico de estas dimensiones en sus más de 200 años de historia" y se ha mostrado "orgullosa de la coordinación existente con los ayuntamientos a la hora de informar a la ciudadanía de rutas alternativas, de facilitar el trabajo de las empresas contratistas, de alinear estas actuaciones con otras que tenían en sus municipios... en definitiva, creo que todos, empezando por el presidente Mompó, pasando por alcaldes y alcaldesas, y acabando por el último técnico municipal, hemos entendido que ante un desafío como este, había que ponerse a trabajar dando lo mejor de nosotros mismos y abstrayéndonos de cualquier polémica o ruido que pudiera dificultar este proceso".

Reapertura de tres puentes de Yátova

Los tres puentes abiertos hoy por la Diputació de València, cuyas obras han supuesto una inversión cercana a los 4 millones de euros, han permitido restablecer la circulación en toda la CV-429, especialmente en el tramo entre Yátova y Hortunas, uno de los más afectados por la crecida del río Mijares.

El alcalde de Yátova, MIguel Tórtola, se ha mostrado "muy satisfecho por la culminación de estos trabajos", ha querido agradecer "la paciencia de los vecinos, porque los daños sobre esta vía no solo dificultaban mucho la comunicación con otras poblaciones, sino que también ha afectado a la cosecha de la oliva" y ha recordado también "la importancia de esta carretera en caso de que se produzca un incendio forestal en la zona, porque sería esencial para la circulación de vehículos de emergencia".

En cuanto a las características técnicas de la intervención, en el punto kilométrico 16+642 se ha sustituido por completo la estructura colapsada por un nuevo puente que incrementa su capacidad hidráulica y su seguridad. Además, la plataforma alcanza los 9,25 metros de ancho, permitiendo dos carriles de 3 metros, arcenes y sistemas de contención actualizados.

En el PK 16+176 se ha reforzado la cimentación y se ha sustituido el tablero mediante vigas de hormigón, ampliando la plataforma hasta los 8,25 metros y garantizando la estabilidad de los márgenes mediante escollera rebajada con hormigón.

Por último, en el PK 19+387 se ha actuado sobre el puente de dos arcos afectados gravemente por el temporal. Se han reforzado las bóvedas con hormigón armado, sustituido completamente el tablero y reconstruido el terraplén erosionado por la avenida, protegiéndolo con escollera para asegurar su durabilidad.