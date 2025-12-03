Fracturas y pinchazos: un hombre de 25 años causó 6.000 euros en daños a 18 vehículos en Yátova

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años por ocasionar daños en 18 vehículos que se encontraban estacionados en la localidad de Yátova, de la comarca la Hoya de Buñol.

La Operación ‘FLATLINE’ comenzó tras tener conocimiento los agentes de los hechos ocurridos la noche del 14 al 15 de noviembre en diversas calles de la localidad de Yátova, cuando el autor o autores, hasta entonces desconocidos, ocasionaron numerosos daños en hasta 18 vehículos estacionados en vía pública.

Fracturas y pinchazos

Los daños consistían en fracturas de espejos retrovisores y pinchazos de neumáticos, ascendiendo el valor de los mismos a 6.000 euros.

Tras realizar entrevistas, inspecciones de los 18 vehículos y numerosas pesquisas, los agentes lograron identificar al responsable de los hechos, un hombre de 25 años y nacionalidad española, quien fue detenido en el municipio de Macastre, a escasos kilómetros de Yátova, como autor de un delito de daños continuado.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Buñol. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Requena.