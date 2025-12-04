Las Fallas de Invierno de Zarra se solidarizan con Aldaia y l'Horta Sud tras la dana

Zarra celebrará sus Fallas de Invierno 2025, del 6 al 8 de diciembre, una festividad que el municipio impulsó el pasado año como apuesta cultural, comunitaria y como símbolo de su voluntad firme de combatir la despoblación. En pleno Valle de Ayora–Cofrentes, esta iniciativa autofinanciada se ha consolidado como un punto de encuentro que fortalece la identidad local y pone en valor el papel de los pueblos pequeños.

Este año, Zarra ha querido tener un gesto especial hacia Aldaia y hacia l’Horta Sud, territorios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024, “cuyo impacto hemos sentido muy de cerca”, asegura el alcalde Raúl Martínez. “Vivimos con enorme preocupación la noticia de la barrancada en Benetússer, donde trabajé muchos años y Alfafar donde reside mi hermana, que se vio directamente afectada, como tuvimos la mirada en Xirivella donde vive joven zarrino, por motivos laborales”, recuerda el primer edil. Además, son muchos los vecinos originarios del Valle que residen en Aldaia, “por lo que los vínculos son numerosos”, remarca. Aldeas próximas, como Utiel y Requena, sufrieron igualmente aquel grave episodio que sigue muy presente en la memoria colectiva, especialmente por el número de fallecidos que dejó a su paso.

En este contexto, el fuego purificador de las Fallas de Invierno adquiere un significado añadido: no solo representa tradición y comunidad, sino que marca el inicio de la Navidad en el pueblo, un tiempo de luz tras un año de dolor. La recepción del decreto que recoge el gesto con el mundo fallero de Aldaia, ha sido acogido con enorme ilusión y simboliza esta unión entre territorios. “Aldaia está profundamente agradecida- explican fuentes del consistorio- y muy emocionada de compartir con los zarrinos y zarrinas sus Fallas, el inicio de la Navidad y este abrazo entre pueblos que entienden lo que significa levantarse tras una tragedia”. Un bálsamo para la recuperación de un pueblo gravemente herido, personal y físicamente, que perdió a seis de sus vecinos por la barrancada.

Boceto del monumento fallero que lucirá Zarra, obra de Jordi Palanca. / A. Z.

La jornada central nombrará Falleras de Honor a las recién exaltadas Falleras Mayores de Aldaia, Marta García i Pelufo y Vega Navío i López. Serán recibidas por el alcalde Raúl Martínez, la corporación local y festeras zarrinas, junto a la Unión Musical Santa Ana. Representando al municipio de l’Horta Sud acudirán su alcalde, Guillermo Luján, y el edil de Fiestas, José Martínez Luna, junto al presidente de JLF y de la Junta Comarcal de l’Horta Sud, Daniel Mínguez.

“Nos separan 114 km, pero hemos sentido la dana como si hubiera ocurrido aquí. Somos un territorio pequeño, con una humanidad inmensa que quiere hacer sonreír a Aldaia”, destaca el alcalde.

“El largo y cálido… invierno”: lema e inspiración

El lema del monumento es “El largo y cálido… invierno”, un guiño al clásico cinematográfico que, en esta edición, se convierte en una metáfora de la realidad de los pueblos de interior: inviernos largos, fríos y duros, pero llenos de momentos de cercanía que mantienen unido al vecindario. La falla erige una alegoría entre el fuego y la nieve, elementos presentes en la vida local.

Programación completa de las Fallas de Invierno 2025. / A. Z.

El fuego representa tradición, memoria y arraigo: desde la histórica Hoguera de San Antón, que cada año reúne a generaciones de vecinos, hasta el calor del hogar que suaviza los meses más fríos. El monumento, obra del artista valenciano Jordi Palanca, que repite en Zarra, incorpora también símbolos del invierno local: los Reyes Magos, esperados por niños y adultos; las cigüeñas, que regresan al final de la estación para anunciar la primavera; y la llegada de dos nuevos habitantes al municipio, recordando que siempre renace la vida en el Valle de Ayora.