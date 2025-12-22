Vuelve la línea C3 hasta Buñol a medio gas: El alumnado llega una hora tarde a clase con el bus lanzadera a Requena-Utiel

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha recuperado hoy, lunes 22 de diciembre, el servicio de tren de la línea C3 de Cercanías València en el tramo Loriguilla-Buñol, tras los trabajos de recuperación de la infraestructura dañada por la dana del 29 de octubre de 2024. Así, Renfe ha programado la circulación de 26 trenes diarios, 13 por sentido, entre València Font de Sant Lluís y Buñol con paradas intermedias, según los horarios establecidos, en València Sant Isidre, Xirivella-Alqueries y Aldaia, Loriguilla, apeadero del Circuit Ricardo Tormo, Cheste y Chiva.

Sin embargo, más de un año después de la riada, la línea C3 sigue sin servicio en el tramo desde Buñol hasta Utiel, con paradas intermedias en Siete Aguas, El Rebollar, Requena y San Antonio de Requena. En este contexto, el Ayuntamiento de Buñol ha trasladado a la empresa pública ferroviaria las numerosas quejas recibidas por las deficiencias del bus lanzadera Buñol–Requena–Utiel, "un servicio con horarios incompatibles con la jornada lectiva y una capacidad insuficiente que está generando perjuicios diarios al alumnado del municipio".

Según han explicado desde el consistorio, el alumnado de Buñol llega cada día con alrededor de una hora de retraso a clase porque el primer bus sale a las 8 horas, justo a la hora a la que deberían estar empezando la jornada lectiva. “No estamos hablando de un día puntual, se trata de una situación diaria que está afectando directamente a estudiantes que necesitan llegar a su centro a tiempo”, señala la alcaldesa, Virginia Sanz, quien ha insistido en que el ayuntamiento lleva tiempo comunicando estas incidencias “sin que se haya dado una respuesta que solucione el problema”.

Servicio saturado con falta de plazas

A este desajuste horario se suma la falta de plazas y la saturación del servicio. Las familias denuncian que el autobús "llega a Buñol prácticamente lleno, lo que dificulta tanto la subida como la bajada en condiciones normales. En varios trayectos, los estudiantes se ven obligados a viajar en el pasillo o en las escaleras, y en ocasiones el autobús va tan lleno que algunos alumnos y alumnas se quedan en la parada sin poder subir".

Diferentes familias del municipio han trasladado formalmente su queja al consistorio, a través de una petición por registro de entrada, en la cual se solicita la habilitación de un servicio alternativo o de refuerzo en el trayecto Buñol–Requena–Utiel ante el incumplimiento de horarios y la falta de plazas. "Desde el consistorio se exige una respuesta inmediata que pase por reforzar el servicio, ajustar horarios y garantizar capacidad suficiente para cubrir la demanda real del alumnado. Se solicitó una reunión con el Ministerio de Transportes con este mismo objetivo, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta", expresa Sanz.

“Un trayecto interurbano no puede hacerse en estas condiciones. No es razonable que haya menores viajando sin plazas suficientes, y menos aún que se queden en tierra porque el autobús va completo”, apunta la alcaldesa, que recalca el consistorio ha trasladado quejas “en numerosas ocasiones” por el mal funcionamiento del servicio y ha lamentado que las partes implicadas “hayan hecho caso omiso hasta ahora”.

Con todo, el ayuntamiento elevará esta petición al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, del cual depende Renfe, con el objetivo de que se adopten "medidas urgentes que garanticen un transporte adecuado y seguro para el alumnado en sus desplazamientos diarios". En el caso de continuar sin recibir respuesta y una solución al problema, como alternativa el consistorio dirigirá la petición a la Conselleria competente.