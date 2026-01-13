Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Chiva se apoya en la Universidad de Navarra para repensar Calicanto: 50 alumnos de Arquitectura diseñarán nuevos equipamientos

La concejala de Urbanizaciones de Chiva resaltó la necesidad de crear espacios de encuentro y servicios adecuados en Calicanto para cohesionar el municipio y mejorar la calidad de vida

Acto institucional entre Ayuntamiento de Chiva y Universidad de Navarra.

/ A. Chiva

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Chiva

El Ayuntamiento de Chiva ha puesto en marcha una colaboración con la Universidad de Navarra para impulsar propuestas de nuevos equipamientos municipales y espacios públicos en Calicanto, una de las zonas residenciales con mayor crecimiento del término. Cerca de 50 estudiantes de 4º de Arquitectura, junto a su profesorado, han visitado este lunes el municipio para trabajar “sobre el terreno” y conocer de primera mano las necesidades y condicionantes del entorno.

La jornada ha comenzado con una recepción institucional en el consistorio, presidida por el alcalde Ernesto Navarro, y con la participación del concejal de Urbanismo, Manuel Verdeguer, y la concejala de Urbanizaciones, Natalia Toro. Por parte de la universidad han asistido los docentes Juan Miguel Ochotorena, Antonio Cidoncha y Maite Gil, responsables del proyecto académico. Tras el encuentro, el grupo se ha desplazado a la urbanización de Calicanto para realizar la visita técnica y tomar referencias que servirán de base para los trabajos.

Equipamientos más allá del casco urbano

El consistorio enmarca esta iniciativa en un fenómeno que considera prioritario: las urbanizaciones concentran hoy más población que el núcleo urbano, y el aumento de residentes desde la pandemia, unido a la presión inmobiliaria, obliga a planificar servicios y dotaciones acordes a la nueva realidad.

El objetivo es que las propuestas del alumnado abran debate y ofrezcan alternativas viables, algunas de las cuales podrían estudiarse para su desarrollo futuro.

Durante el acto, el alcalde remarcó la importancia de estas colaboraciones y la necesidad de que los proyectos se planteen con criterios de seguridad y prevención. Verdeguer, por su parte, agradeció la elección de Chiva como caso de estudio y subrayó el valor público de la iniciativa: “no es solo una actividad académica, sino una oportunidad real de colaboración entre la universidad y la administración local”.

El concejal defendió un urbanismo con “rigor técnico” y “sensibilidad social”, orientado a “repensar espacios” y “explorar nuevas soluciones” para el futuro del municipio.

Cohesión territorial y espacios de encuentro

La concejala de Urbanizaciones, Natalia Toro, acompañó al grupo durante toda la visita y puso el foco en la necesidad de dotar a estos núcleos de “espacios y servicios adecuados”.

La meta, señaló, pasa por cohesionar el municipio y lograr un equilibrio para que quienes viven lejos del casco urbano dispongan también de lugares de encuentro, servicios y calidad de vida.

Desde la Universidad de Navarra, el profesor Antonio Cidoncha destacó la relevancia de la visita in situ para que el alumnado comprenda la realidad del lugar y pueda plantear soluciones “viables” y con impacto.

El Ayuntamiento, además, animó a los estudiantes a aportar una mirada crítica y creativa, pensando en equipamientos como centros de convivencia, espacios para jóvenes y mayores, e instalaciones deportivas en un territorio que requiere planificación a medio y largo plazo.

