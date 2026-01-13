Chiva 'blinda' la calle San Isidro, la más castigada por la dana, y avanza en la reconstrucción

Chiva sigue dando pasos visibles en su recuperación tras la dana de octubre de 2024, que golpeó con especial dureza el entorno del barranco y dejó la calle San Isidro “al nivel del cauce” y, prácticamente, irreconocible. Este martes, el ayuntamiento ha dado por finalizada la reconstrucción de esta vía del casco histórico y ha celebrado su recepción oficial e inauguración con la ciudadanía, en el marco del plan de recuperación posdana puesto en marcha por el consistorio de la Hoya.

La actuación, considerada "prioritaria" por el consistorio que dirige el alcalde Ernesto Navarro por el nivel de destrucción sufrido, se ha ejecutado desde la propia cota del barranco para elevar y proteger la calzada de la vía. El eje del proyecto es un muro de escollera con una cimentación de 2,5 metros bajo el nivel del cauce, una base de 4 metros y grandes bloques —de hasta 5.000 kilos— trabados con hormigón para conformar una estructura monolítica.

Según el concejal de Patrimonio y Obras, Javier Tarín, la intervención busca que, si se repitiera un episodio como el de 2024, “no vuelva a afectar a la calle”.

Una estética integrada en el entorno

Además del refuerzo estructural, la obra ha incluido la sustitución de colectores, redes separativas, imbornales pluviales y servicios completos, con actuaciones homologadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la responsable del dominio hidráulico, para mejorar la evacuación del agua y la resiliencia del trazado.

En paralelo, el Ayuntamiento ha querido mantener guiños al pasado del barrio: la replaceta del lavadero se conserva en su estructura —aunque con modificaciones— como recuerdo del histórico abrevadero anterior a la riada.

El nuevo adoquinado, fijado con mortero, pretende evitar desplazamientos y ganar durabilidad, mientras que las barandillas, idénticas a las de la calle Buñol, se han diseñado para ser permeables al agua y coherentes con la imagen de las vías paralelas al barranco y el eje desde el Puente Viejo.

Obra de emergencia

El consistorio reconoce que el calendario se ha visto condicionado por lluvias y por trabajos previos en otros puntos del municipio, pero subraya que la calle recupera ahora la normalidad en una zona sensible del casco antiguo. La obra ha sido ejecutada por OHLA dentro del contrato de emergencia adjudicado para acelerar la restauración de Chiva tras la dana, y el Ayuntamiento ha trasladado un agradecimiento específico a los vecinos por su "comprensión y colaboración" durante las obras.

Con la reapertura de San Isidro, Chiva suma un "nuevo hito en la reconstrucción": no solo recupera una calle clave del casco histórico, sino que la devuelve con una protección reforzada frente a riadas, en una de las zonas donde la dana dejó más huella.