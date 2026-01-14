Martínez Mus, conseller de Infraestructuras: "No es asumible que los vecinos de Buñol lleven 442 días sin tren hasta Utiel"

La línea C-3 de Cercanías es una de las grandes infraestructuras que sufrió severos daños tras la dana del 29 de octubre de 2024. Más de un año después de la catástrofe, todavía continúa parcialmente interrumpida y mantiene cerrado el tramo entre Buñol y Utiel y, aunque el pasado 22 de diciembre se recuperó el tramo Buñol-València, todavía 33.000 personas siguen sin una conexión ferroviaria eficaz.

Por ello, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha pedido “una solución” para la situación de la movilidad en el municipio. Martínez Mus ha visitado esta mañana la localidad, donde se ha reunido con la alcaldesa, Virginia Sanz, con el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra y el gerente de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), José Antonio Moreno. El vicepresidente y la alcaldesa han coincidido en que “no es asumible que los vecinos y usuarios de Buñol lleven 442 días sin tren hasta Utiel y con un horizonte de recuperación que se sitúa a finales de 2027”.

De la misma forma, han afirmado que el servicio de transporte sustitutorio por autobús que presta Renfe “resulta insuficiente” y no se adapta a las "necesidades reales de los usuarios", especialmente del alumnado, ya que la primera expedición sale a las 8 horas, la misma hora a la que comienzan las clases, y presenta problemas de saturación. “El servicio sustitutorio es incompatible con los horarios lectivos y no da respuesta a la demanda real”, han subrayado. Virginia Sanz ha añadido que "desconocen" la fecha en la que la línea estará completa y que esperan que, tras la reunión de esta mañana, el Gobierno de España les de un plazo.

El 22 de diciembre se restableció el tramo Buñol-València. / GVA

Martínez Mus ha afirmado que durante todo 2025, cuando Buñol tampoco tenía conexión ferroviaria con València, "ha aumentado de manera significativa los usuarios de Metrobús". "Durante este periodo, el servicio de la Generalitat ha asumido el grueso de la carga de trabajo en Buñol, Cheste y Chiva, lo que ha provocado un incremento significativo de la demanda. Tras la modernización del servicio, el número de viajeros aumentó en más de 32.000, pasando de 480.000 en 2024 a 512.000 en 2025, lo que supone un incremento del 7 %", han expresado. “Mientras el Gobierno mantiene a Buñol en vía muerta, desde la Generalitat cumplimos y garantizamos el transporte por carretera”, ha manifestado Martínez Mus.

Desde diciembre de 2024, la ATMV puso en marcha el nuevo contrato CV-107, que conecta la Hoya de Buñol con València y da servicio a 224.000 personas de 15 municipios, con 169 paradas y cobertura en barrios, polígonos industriales y centros de atracción como hospitales y centros educativos.

Oferta de Metrobús

La Generalitat Valenciana ha explicado que, la oferta de Metrobús, "presenta importantes ventajas en términos de frecuencia, cobertura y calidad del servicio para los vecinos de Buñol y la comarca". En este sentido, detallan que "se ha incrementado en un 31 % el número de expediciones y la cobertura territorial, con más servicios diarios y mejores intervalos de paso". Además, se trata de un servicio "más flexible, capaz de adaptarse a demandas específicas, con posibilidad de modificar paradas y de incorporar servicios a demanda en periodos concretos, como el verano o durante la celebración de eventos, así como refuerzos puntuales cuando es necesario".

La flota está compuesta por vehículos eléctricos e híbridos, lo que garantiza un servicio 100 % ecológico y accesible, e incorpora sistemas acústicos para personas con discapacidad visual, así como información en tiempo real para los usuarios.