Buñol pone en marcha el Aula Respiro, un nuevo servicio de apoyo a personas dependientes

El Ayuntamiento de Buñol, a través del área de Servicios Sociales, pone en marcha por primera vez el Aula Respiro Municipal, un nuevo servicio público dirigido a personas mayores en situación de dependencia y a personas con discapacidad, con el objetivo de apoyar a las familias cuidadoras, facilitar la conciliación y mejorar la calidad de vida tanto de las personas usuarias como de quienes las cuidan. El plazo de inscripción se encuentra abierto desde este lunes, 19 de enero.

El Aula Respiro es un recurso preventivo, temporal y complementario, que no sustituye a otros servicios del sistema público, y está dirigido a personas empadronadas en Buñol que viven en su entorno familiar y necesitan apoyo para las actividades básicas de la vida diaria. El servicio atenderá a personas mayores de 65 años en situación de dependencia y, en el caso de personas menores de esa edad, a aquellas que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 75 % o un grado de dependencia hasta nivel II. Las situaciones de dependencia de nivel III podrán ser igualmente estudiadas y valoradas por los Servicios Sociales Municipales.

La alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, ha destacado que “este nuevo servicio responde a una realidad que muchas veces permanece invisible, como es el esfuerzo diario de las familias cuidadoras”. Desde el ayuntamiento, han querido “dar un paso firme para acompañarlas, ofrecerles apoyo y garantizar que puedan disponer de tiempo de descanso sin renunciar al bienestar de sus familiares”, apunta Sanz.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Carlos Aviñó, ha subrayado que “cuidar también necesita descanso, y este nuevo recurso está pensado para aliviar la sobrecarga de las personas cuidadoras y prevenir situaciones de agotamiento físico y emocional”.

Atención especializada y enfoque preventivo

El Aula Respiro se prestará de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, en la Sala ‘El Mercado’, ubicada en la calle El Molino. El servicio contará con un máximo de 30 plazas, con el fin de garantizar una atención de calidad y continuada.

Entre los objetivos principales del servicio se encuentran la prevención de la sobrecarga del cuidador principal, la mejora de la conciliación familiar, laboral y formativa, la prevención y ralentización del deterioro cognitivo y el favorecimiento de la permanencia de las personas en su entorno familiar y comunitario.

El acceso al Aula Respiro se realizará mediante un sistema de baremación objetiva, que permitirá priorizar las situaciones de mayor necesidad, siempre bajo el criterio técnico de los profesionales de los Servicios Sociales Municipales, garantizando así una asignación justa y adecuada de las plazas disponibles.

Inscripciones abiertas

Las solicitudes podrán presentarse a partir de este lunes 19 de enero a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Buñol o de forma presencial en el Registro de Entrada, en horario de 9 a 14 horas, acompañadas de la documentación requerida.

"Desde el Ayuntamiento de Buñol se anima a las familias interesadas a informarse y solicitar este nuevo recurso, que supone un avance significativo en la atención social del municipio y en el reconocimiento del papel fundamental de las personas cuidadoras".