Un solo facultativo en las Urgencias de Cheste y Turís: CSIF alerta del riesgo para pacientes y profesionales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insta a Conselleria de Sanitat a reforzar con "carácter prioritario" la atención médica de Urgencias en centros de salud como los de Cheste y Turís. CSIF explica que "únicamente cuentan con un facultativo para cubrir el servicio como Punto de Asistencia Sanitaria, en horario verpertino, nocturno o de fin de semana, por lo que cuando sale a realizar una visita domiciliaria el centro queda desatendido".

El sindicato señala que "en las últimas semanas la media de pacientes tratados por el servicio de Urgencias, fuera del horario habitual de centro de salud, alcanza los 70 diarios". En algunos casos, la asistencia, por las circunstancias de la persona afectada, se realiza a domicilio, lo que implica que el facultativo se desplace hasta su residencia.

CSIF recalca que esta circunstancia provoca que "durante esa ausencia para atención domiciliaria el centro no dispone de médico, una coyuntura que se produce tanto en Cheste como en Turís". El sindicato añade que el servicio en esta última localidad también cubre la de Godelleta y recalca que los dos centros de salud citados abarcan una amplia superficie, que incluye diversas zonas residenciales alejadas del casco urbano. Ante esta situación, el personal se ha dirigido a Conselleria para reclamar una "solución urgente".

Refuerzo para el personal médico

La central sindical avisa que la actual carga asistencial, que asume un único facultativo, “compromete la calidad de la atención prestada y supone un riesgo tanto para la seguridad de los pacientes como para la salud laboral del profesional que asume dicha guardia". "Esta situación es insostenible y no acorde con una atención sanitaria segura y de calidad”, advierten.

CSIF reclama un "refuerzo inmediato de personal médico para el servicio de guardias de Urgencias en ambos centros de salud que ejercen también la función de punto de asistencia continuada para cubrir las 24 horas en sus respectivas áreas". La central sindical quiere que se equipare a recintos cercanos, como los de Buñol y Chiva, que cuentan con la plantilla mínimas de facultativos por guardia.