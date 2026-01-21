Zarra prepara su futuro con una Agenda Urbana que impulsará el crecimiento sostenible

El municipio de Zarra, en la comarca del Valle de Cofrents, comienza los trabajos para elaborar su Agenda Urbana, un documento estratégico fundamental que establecerá acciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El objetivo es preparar a la localidad frente a futuros retos, impulsando un crecimiento equilibrado en los ámbitos social, económico y medioambiental.

Desde el ayuntamiento explican que "este plan no solo servirá para ordenar las prioridades municipales, sino que también se convertirá en una herramienta indispensable para captar fondos y subvenciones que financien proyectos de transformación local". El proyecto, que cuenta con la financiación de la Diputación de Valencia, servirá de palanca para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Se alineará especialmente con el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), promoviendo actuaciones que favorezcan la cohesión social, la conservación del entorno natural y una mayor resiliencia frente al cambio climático.

El diseño de la Agenda Urbana se desarrollará en varias etapas. Todo comenzará con un diagnóstico preciso de la situación actual de Zarra para identificar sus fortalezas y debilidades. A partir de ahí, se trazará una estrategia que culminará en un Plan de Acción Local, con propuestas específicas sobre urbanismo, movilidad, eficiencia en el uso de recursos y protección del patrimonio.

La participación ciudadana, clave del proceso

Para que esta hoja de ruta sea verdaderamente efectiva y representativa, la participación ciudadana será esencial. Se busca una estrategia legítima que integre las necesidades y visiones de toda la población. A lo largo del proceso, se abrirán canales para escuchar a la sociedad en su conjunto: desde la ciudadanía general hasta el tejido asociativo, involucrando a personas de todas las edades y prestando especial atención a los colectivos más vulnerables.