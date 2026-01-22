La Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva impulsa un plan para la inclusión de personas migrantes

La Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva, a través de su Área de Servicios Sociales, ha iniciado los trabajos para la definición del Plan Mancomunado de Inclusión de las Personas Migrantes, un documento de trabajo que permitirá establecer líneas de actuación coordinadas en los distintos municipios que conforman la mancomunidad.

Este plan está impulsado desde la Oficina Pangea de la Mancomunidad y contempla una fase inicial de recogida y análisis de datos e información sobre la situación social, demográfica y económica de las personas migrantes. Este diagnóstico servirá de base para identificar necesidades y definir pautas de actuación comunes que favorezcan la inclusión social, la convivencia y la igualdad de oportunidades .

Las Oficinas Pangea de la Generalitat Valenciana tienen como objetivos básicos ofrecer un servicio de acogida, información y orientación a las personas migrantes; facilitar el acceso a los recursos públicos; prestar apoyo y asesoramiento en trámites administrativos y de extranjería; promover la mediación intercultural; y prevenir situaciones de discriminación, racismo o exclusión social, contribuyendo así a una convivencia basada en el respeto y la cohesión social.

Con la puesta en marcha de este plan, la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva manifiesta su voluntad de continuar desarrollando actuaciones que mejoren la calidad de vida y la inclusión social de las personas migrantes, reforzando el papel de los servicios sociales en todos los ámbitos de la sociedad.