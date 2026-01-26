Hasta 5.000 euros para familias de Chiva: así son las nuevas ayudas por la dana

El Ayuntamiento de Chiva ha activado una concesión directa de prestaciones económicas desde Servicios Sociales para personas vulnerables afectadas por la dana del 29 de octubre, cubriendo necesidades básicas y previniendo empeoramientos sociales. Estas medidas integran el plan local de restauración posdana, focalizadas en hogares más golpeados por el episodio pluvial.

Tras finalizar el plazo de solicitudes, que ya está cerrado y no admite más peticiones, la comisión de valoración emitió su informe, permitiendo proceder ahora a la distribución efectiva de las ayudas aprobadas.

La línea cuenta con una subvención total de 800.000 euros concedida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinada específicamente a apoyar a la población más vulnerable afectada por la dana en Chiva. El importe se divide en dos módulos: hasta 3.000 euros para unidades de hasta dos personas y hasta 5.000 para mayores. Este sistema busca afinar la cantidad de dinero en función del número de personas que conviven y del tamaño de los gastos que se asumen tras las inundaciones.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha subrayado que "agradecemos al ministerio la activación de esta línea de apoyo, dirigida a aliviar y acompañar a las personas con mayor vulnerabilidad que sufrieron de forma directa las consecuencias de la dana del 29 de octubre".

Trabajando en el siguiente reparto

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Guadalupe Martínez, ha señalado que “desde nuestra concejalía nos hemos asegurado de que estas ayudas lleguen a las personas más vulnerables y con mayor necesidad, y ya estamos trabajando en el siguiente reparto, que se realizará en breve para continuar acompañando a las familias afectadas”.

Las ayudas están destinadas a compensar "el desequilibrio económico causado por la dana y podrán emplearse en cualquier pago que alivie la carga que soportan las personas afectadas, como recibos, vestuario, alimentación o pequeñas reparaciones". En ningún caso podrán destinarse a la compra de mobiliario u otros bienes de inversión, ya que su finalidad es cubrir necesidades inmediatas y de primera necesidad.

En las pasadas fiestas navideñas ya se realizó un primer reparto de estas ayudas, con un total de 100 prestaciones concedidas que suman unos 389.000 euros. De este modo, todavía permanece disponible una parte significativa de la financiación que se distribuirá en las próximas semanas.