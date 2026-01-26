Las fiestas de San Antón en Zarra: identidad, memoria y convivencia

Zarra celebró el fin de semana del 16 al 18 de enero las fiestas en honor a San Antón 2026, con una programación que volvió a situar la tradición, la convivencia vecinal y el orgullo de ser pueblo en el centro de la vida local. Vecinos y vecinas de todas las edades participaron en unos actos marcados por la emoción, la fe sencilla y el reencuentro alrededor del fuego.Uno de los momentos más destacados fue la bendición de más de 30 mascotas, entre perros, gatos y hasta una cabra, reflejo del arraigo rural y de la vida cotidiana del municipio.

El acto celebrado el domingo 18 de enero, fue oficiado por don Borja, sacerdote que regresó a Zarra casi veinte años después de su anterior etapa pastoral en el Valle de Ayora-Cofrentes, un reencuentro recibido con especial emoción por los feligreses y vecinos. Durante la homilía, el párroco subrayó que en Zarra “se vive una fe sencilla” y evocó recuerdos ligados a antiguas celebraciones de San Antón. La misa, cantada por el Coro de la Hoz de Zarra, dio paso a la tradicional procesión, en la que participaron el patrón de los animales, el Niñico Jesús y el vecindario, muchos de ellos acompañados por sus mascotas, con el acompañamiento musical de la Unión Musical Santa Ana de Zarra. El domingo, tras la bendición y la procesión matinal, Zarra puso el broche final a las fiestas con el espectáculo de Sketches, un homenaje al humor gestual de Tricicle, sin faltar las tradicionales pastas con café y las bolitas saltarinas.

Concurso de patatas a la hoguera

La programación se ha completado con actividades infantiles, meriendas populares, rifas y música en directo, el acompañamiento de la batucada Bazarraktu, el espectáculo de fuego y la verbena con la Orquesta Avalanxa, entre otros, como las hogueras de San Antón, que han vuelto a ser el eje de la celebración. La plaza del pueblo acogió la quema de todas ellas, convirtiendo el fuego en símbolo de encuentro, memoria e identidad colectiva. Entre los actos más significativos de esta edición destaca la recuperación del Concurso de Patatas a la Hoguera, una tradición muy arraigada que llevaba años sin celebrarse. En esta ocasión participaron 13 cuadrillas, cocinando en caldero en la plaza del pueblo. El primer premio, dotado con 200 euros, fue para la cuadrilla “Los Ganchos”. El concurso tuvo además un fuerte componente simbólico, ya que algunas de las patatas se elaboraron en un caldero histórico, vestigio familiar perteneciente a la abuela del alcalde de Zarra, Raúl Martínez, puesto en valor como elemento de memoria y transmisión intergeneracional. El primer edil destacó que “conocíamos esta tradición por fotos antiguas del pueblo y hemos querido recuperarla”, y agradeció la alta participación vecinal.

Noticias relacionadas

Las fiestas de San Antón 2026, organizadas por el Ayuntamiento de Zarra con la colaboración de la Comisión de Fiestas, que este año celebra su décimo aniversario, han vuelto a demostrar que San Antón es mucho más que una celebración religiosa: es identidad, memoria y convivencia.