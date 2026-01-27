Guardería a 11 grados: Familias de Alborache denuncian la suspensión de clases por falta de calefacción

La guardería municipal de Alborache atraviesa una "situación crítica" que ha obligado a suspender su actividad durante varios días debido a la falta de calefacción en las aulas, donde se han registrado temperaturas de hasta 11 grados centígrados, según denuncian las familias usuarias del centro.

El PSPV-PSOE de La Hoya de Buñol se ha hecho eco de la situación de los padres y madres que aseguran que "no fueron informados con antelación del problema y que la situación se prolongó durante varios días, afectando directamente a la salud y al bienestar de los menores. “Estamos hablando de niños y niñas muy pequeños que han pasado frío en un espacio que debería garantizar condiciones mínimas de seguridad y confort”, señalan.

Por su parte, el Ayunatmiento de Alborache ha anunciado que este martes, 27 de enero, "se retoman con normalidad las clases en la Escuela Infantil Municipal, una vez solucionada la incidencia que había obligado a suspender temporalmente la actividad". Según fuentes municipales, la interrupción del servicio se produjo "a causa de dos averías consecutivas en la caldera del centro".

Siguiendo las recomendaciones del personal docente de la escuela infantil, el consistorio decidió "suspender las clases de manera preventiva hasta poder encontrar una alternativa que garantizara un entorno adecuado de seguridad y bienestar para los niños y niñas".

No obstante, las familias manifiestan que la suspensión del servicio ha provocado un grave problema de conciliación familiar y laboral, especialmente en hogares donde ambos progenitores trabajan o no disponen de alternativas inmediatas. “De un día para otro nos hemos quedado sin guardería, sin explicaciones claras y sin soluciones”, explican. Las familias denucnian que “no se trata de un imprevisto menor, sino de una falta de planificación y mantenimiento que no puede recaer sobre los niños”, denuncian.

Recortes en servicios públicos

Según el PSPV, esta situación se produce "en un contexto de recortes en servicios públicos que afectan de manera directa a la infancia y a los municipios pequeños". En este marco, las familias advierten de que "la financiación autonómica continúa siendo objeto de debate político, una cuestión que consideran clave para asegurar el mantenimiento de servicios esenciales como la educación infantil". “Las decisiones políticas tienen consecuencias reales en la vida cotidiana de las personas”, subrayan.

Las familias anuncian que no descartan nuevas acciones si no se ofrece una solución "inmediata, transparente y definitiva". “Defender el bienestar de nuestros hijos no es una opción, es una obligación”.

Por último, desde el ayuntamiento se explica que, "aunque se ha actuado con la mayor rapidez posible, se pide disculpas a las familias por los inconvenientes que esta situación haya podido ocasionar". Asimismo, subrayan "que la salud y el bienestar del alumnado han sido en todo momento la prioridad principal".