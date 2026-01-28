Chiva aprueba más de 1,5 millones en nuevas ayudas a afectados por la dana

En el pleno celebrado el pasado martes en el Ayuntamiento de Chiva se aprobaron varias medidas para seguir ayudando a las personas afectadas por la dama. La sesión se inició con la corrección de un error en la tasa de recogida de basuras y se continuó con la ampliación de la exención de tasas urbanísticas para obras de reparación y las bases que regulan el reparto de las donaciones recibidas, entre ellas las de la Fundación Amancio Ortega. Estas decisiones buscan aliviar la carga económica de la ciudadanía y ordenar el uso de los fondos solidarios destinados a paliar los daños de las inundaciones en el municipio.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha señalado que “la prioridad de este equipo de gobierno sigue siendo acompañar a las familias y actividades económicas afectadas por la dana, y por eso aprobamos medidas concretas que corrigen errores, alivian tasas y ponen en marcha el reparto de las donaciones con todas las garantías jurídicas”.

En materia fiscal, se aprobó la rectificación de la cuantía asignada al uso de almacén en el casco urbano dentro de la tasa de recogida de basuras, que pasa de 154,49 a 87,67 euros al tratarse de un error material detectado por los servicios técnicos. Al mismo tiempo, se modificó la disposición transitoria para ampliar hasta el 30 de noviembre de 2026 la exención de la tasa por actuaciones urbanísticas vinculadas a la dana, de modo que las personas propietarias que aún deban reparar, restituir o reconstruir inmuebles dañados puedan tramitar sus licencias sin abonar dicha tasa siempre que las obras estén directamente relacionadas con las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

En la misma sesión se informó de las bases, previamente debatidas en la Junta de Portavoces de los diferentes grupos políticos, que regulan las ayudas económicas para paliar los daños de las inundaciones, financiadas con los 438.038,30 euros pendientes de la Fundación Amancio Ortega y con 1.161.449,44 euros en donaciones de otras entidades.

Cinco líneas de ayudas

Las ayudas se estructuran en varias líneas. En primer lugar, la de apoyo a titulares de actividades económicas en explotaciones agrarias y ganaderas con daños en sus establecimientos. La segunda línea está enfocada a ayudas por daños graves en viviendas o inmuebles distintos a vivienda, así como sufragar informes técnicos necesarios para la rehabilitación o reocupación de inmuebles. La tercera línea está dirigida a compensaciones por pérdidas de mobiliario u otros bienes afectados por la inundación. La cuarta línea está dirigida a los gastos de informes técnicos necesarios para el realojo o continuidad en la vivienda. Finalmente, la quinta línea es por la pérdida parcial o total de inmuebles.

En todos los casos, los daños deberán derivarse exclusivamente de la fuerza y velocidad del agua como consecuencia de la dana del 29 de octubre de 2024. Una vez que las bases se publiquen en los canales oficiales del Ayuntamiento, se abrirán los plazos y procedimientos para que la ciudadanía pueda presentar sus solicitudes.