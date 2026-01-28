Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velocidad trenes ValenciaZona Bajas EmisionesMuVimBorrasca JosephMigrantes C. ValencianaSemana SantaCalderos Moncada
instagramlinkedin

Circulación

Una avería en la línea C3 provoca retrasos entre València y Buñol

Un tren que ha salido a las 6.05 horas de València se ha parado en Cheste por una "avería técnica de la máquina"

Hay una retención de cinco kilómetros entre Torrent y Loriguilla tras un accidente en la A-7

Una imagen de archivo del tren de Renfe

Una imagen de archivo del tren de Renfe / Levante-EMV

Sara García

J.Roch

València

Una avería en la línea C3 provoca retrasos entre València y Buñol, según ha podido confirmar Levante-EMV. Un tren que ha salido a las 6.05 horas de la Estación del Nord de València se ha parado en Cheste por una "avería técnica de la máquina". La parada ha sido sobre las siete horas y había con 14 pasajeros a bordo.

El único tren afectado

A las 7.25 horas, estos pasajeros han cogido el sigueinte tren y a las 7.37 horas, la "avería técnica de la máquina" se ha solucionado. Las mismas fuentes ha indicado que el único tren afectado ha sido el de Buñol, que ha llegado a las 8 a su destino. El tráfico no ha sido afectado.

El tráfico en Valencia se ha visto afectado esta mañana en el kilometro 338, en la carretera A-7 tras un alcance entre dos vehículos que ha provocado una retención de cinco kilómetros entre Torrent y Loriguilla, según informa la Dirección General de Tráfico. Este accidente también ha complicado la circulación en la CV-36 con su enlace a la A-7.

Ayer, los usuarios de Cercanías en Valencia volvieron a vivir este martes una tarde complicada marcada por los retrasos y las alteraciones en el servicio ferroviario. A mediodía, las líneas C1 y C2 han comenzado a acumular demoras que han afectado a miles de pasajeros en plena franja de regreso a casa. Una avería provocó retrasos en las líneas que conectan la capital con la Safor y la Costera que, en algunos casos, alcanzaron los 20 minutos.

Obras en línea C-2

Renfe Cercanías implantará transporte alternativo por carretera en la línea C-2 debido a obras de mejora en la infraestructura. Según ha informado la compañía, el servicio ferroviario entre Silla y Xàtiva quedará sustituido por autobuses lanzadera con una frecuencia aproximada de 30 minutos.

Noticias relacionadas

El dispositivo especial estará operativo desde las 12:00 horas del 31 de enero hasta las 12:00 horas del 1 de febrero. Renfe advierte de que, durante este periodo, pueden producirse alteraciones en el servicio, por lo que recomienda planificar el desplazamiento con antelación y consultar el estado del trayecto a través de los canales habituales de información.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents