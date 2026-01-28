Una avería en la línea C3 provoca retrasos entre València y Buñol, según ha podido confirmar Levante-EMV. Un tren que ha salido a las 6.05 horas de la Estación del Nord de València se ha parado en Cheste por una "avería técnica de la máquina". La parada ha sido sobre las siete horas y había con 14 pasajeros a bordo.

El único tren afectado

A las 7.25 horas, estos pasajeros han cogido el sigueinte tren y a las 7.37 horas, la "avería técnica de la máquina" se ha solucionado. Las mismas fuentes ha indicado que el único tren afectado ha sido el de Buñol, que ha llegado a las 8 a su destino. El tráfico no ha sido afectado.

El tráfico en Valencia se ha visto afectado esta mañana en el kilometro 338, en la carretera A-7 tras un alcance entre dos vehículos que ha provocado una retención de cinco kilómetros entre Torrent y Loriguilla, según informa la Dirección General de Tráfico. Este accidente también ha complicado la circulación en la CV-36 con su enlace a la A-7.

Ayer, los usuarios de Cercanías en Valencia volvieron a vivir este martes una tarde complicada marcada por los retrasos y las alteraciones en el servicio ferroviario. A mediodía, las líneas C1 y C2 han comenzado a acumular demoras que han afectado a miles de pasajeros en plena franja de regreso a casa. Una avería provocó retrasos en las líneas que conectan la capital con la Safor y la Costera que, en algunos casos, alcanzaron los 20 minutos.

Obras en línea C-2

Renfe Cercanías implantará transporte alternativo por carretera en la línea C-2 debido a obras de mejora en la infraestructura. Según ha informado la compañía, el servicio ferroviario entre Silla y Xàtiva quedará sustituido por autobuses lanzadera con una frecuencia aproximada de 30 minutos.

El dispositivo especial estará operativo desde las 12:00 horas del 31 de enero hasta las 12:00 horas del 1 de febrero. Renfe advierte de que, durante este periodo, pueden producirse alteraciones en el servicio, por lo que recomienda planificar el desplazamiento con antelación y consultar el estado del trayecto a través de los canales habituales de información.