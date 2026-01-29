Chiva refuerza los servicios deportivos con la incorporación de una nueva empresa gestora

El Ayuntamiento de Chiva informa de la incorporación de una nueva empresa al Centro Deportivo Municipal de Chiva, tras la finalización de todo el proceso de tramitación administrativa y la adjudicación del nuevo contrato. La empresa inició su actividad el pasado sábado 20 de diciembre y asumirá también la gestión del Polideportivo Alfredo Corral durante el periodo estival, garantizando la continuidad y mejora de los servicios deportivos municipales. Esta nueva gestión se enmarca en la apuesta del consistorio "por modernizar y reforzar la red de instalaciones deportivas locales".

Este nuevo contrato supone una ampliación y mejora significativa de los recursos materiales y humanos, con el objetivo "de ofrecer un servicio de mayor calidad a la ciudadanía y dar respuesta a las necesidades reales de las personas usuarias de las instalaciones deportivas". El concejal de Deportes, Gonzalo Lacalle, ha destacado que "con esta adjudicación avanzamos en la modernización de nuestras instalaciones para promover hábitos saludables, ampliando accesos y recursos que respondan directamente a lo que demandan nuestros vecinos y vecinas".

Novedades

Entre las principales novedades y mejoras del contrato destacan la ampliación del horario de apertura, de lunes a sábado, comenzando la actividad diaria a partir de las 8 horas, lo que facilita la conciliación y el acceso a la práctica deportiva para un mayor número de usuarios y usuarias. Asimismo, se refuerzan los recursos destinados al mantenimiento y reparación inmediata de las máquinas y equipamientos del gimnasio y del resto de instalaciones, mejorando la seguridad, el funcionamiento y la experiencia de uso.

El acuerdo incluye también la incorporación de nuevo material deportivo para las actividades dirigidas y acuáticas, lo que permitirá ampliar y modernizar la oferta deportiva y adaptarla a las demandas actuales. Además, se pondrá en marcha un plan de choque de mantenimiento y limpieza en el Centro Deportivo Municipal para optimizar el estado de las instalaciones y garantizar unas condiciones adecuadas para la práctica deportiva.

Con esta nueva adjudicación, el Ayuntamiento de Chiva, a través de la Concejalía de Deportes, reafirma su compromiso con la promoción de la actividad física, la salud y el bienestar, apostando por unas instalaciones modernas, accesibles y con servicios de calidad para toda la población.