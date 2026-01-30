Chiva recibe el legado de Rafael Vicente Sánchez Higón, un vecino ilustre con proyección internacional
La donación incluye valiosas maquetas de barcos y libros, con el objetivo de enriquecer el patrimonio cultural local
S. García
El Ayuntamiento de Chiva ha recibido oficialmente el legado de Rafael Vicente Sánchez Higón, vecino del municipio, que a lo largo de su vida mantuvo un firme vínculo con su pueblo natal aun desarrollando una destacada trayectoria profesional de proyección internacional.
Rafael Vicente Sánchez Higón forjó su carrera en el ámbito del comercio de los azulejos y la cerámica, sector en el que alcanzó un reconocido prestigio con una intensa actividad internacional, especialmente vinculada a Cuba. A pesar de esa proyección exterior, nunca perdió el contacto con Chiva, a la que siempre consideró su hogar y a la que regresaba de manera constante, manteniendo un profundo sentimiento de pertenencia.
Como muestra de ese amor por su pueblo, Sánchez Higón expresó su voluntad de legar a Chiva una parte muy significativa de su patrimonio personal. El legado incluye seis maquetas o reproducciones a escala de barcos históricos, piezas de gran valor cultural y simbólico, así como la totalidad de los libros que conforman su biblioteca particular, reflejo de su inquietud intelectual y su pasión por el conocimiento.
Enriquecer el patrimonio cultural de Chiva
El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha recibido el legado en nombre de todo el municipio y ha querido expresar públicamente su agradecimiento, destacando “la generosidad de un chivano que llevó el nombre de Chiva más allá de nuestras fronteras y que nunca olvidó sus raíces”. Navarro ha subrayado también que “este legado no solo enriquece el patrimonio cultural del municipio, sino que mantiene vivo el recuerdo de una persona respetada y muy querida por sus vecinos”.
Desde el ayuntamiento se ha señalado que se trabajará para conservar y poner en valor este legado, con el objetivo de que pueda ser disfrutado por la ciudadanía y sirva como homenaje permanente a la figura de Rafael Vicente Sánchez Higón y a su estrecha vinculación con Chiva.
