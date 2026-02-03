Unanimidad en Cheste contra la adscripción del alumnado de Primaria de Pedralba al IES Ricardo Marín

El Ayuntamiento de Cheste rechaza la adscripción del CEIP Maestro Juan Bernia de Pedralba al IES Ricardo Marín de Cheste por "inviabilidad material, legal y organizativa". Así lo aprobó por unaminidad el consistorio en el último pleno del 30 de enero a través de una moción presentada por Mª Ángeles Llorente Cortés, teniente de alcalde, concejala de Educación y presidenta del Consejo Escolar Municipal, "en defensa de una educación pública de calidad". El contexto de esta propuesta tiene su origen en el referéndum realizado en el colegio público de Pedralba sobre el cambio de adcripción de su alumnado al instituto de Cheste, que salió favorable.

La moción recuerda que "el primer ciclo de ESO del IES Ricardo Marín ya supera el máximo legal, con 121 alumnos frente al límite de 120 para las cuatro unidades autorizadas, y que el resto de niveles de ESO y Bachillerato se sitúan muy próximos a los topes normativos, sin margen para absorber más alumnado. La adscripción del CEIP Maestro Juan Bernia, cuya previsión de alumnado de Primaria oscila entre 18 y 27 estudiantes por curso, supondría un incremento inmediato y sostenido del censo que obligaría a crear nuevas unidades para las que no existen espacios disponibles".

En palabras de la teniente de alcalde y concejala de Educación, Mª Ángeles Llorente, “apenas hace un año que se terminaron las obras de ampliación del IES Ricardo Marín para poder atender al alumnado que ya venía demandando plaza, y no hay prevista ninguna otra actuación de ampliación por parte de la Conselleria de Educación; aunque se planteara hoy, habría que esperar casi una década para verla hecha realidad”.

Cabe recordar que El IES Ricardo Marín escolariza actualmente a 529 alumnos repartidos en 26 unidades (ESO, PDC, Bachillerato, FPB y una unidad específica). Dispone de 21 aulas ordinarias y de numerosos espacios específicos. Las 23 aulas necesarias para ESO, PDC y Bachillerato ya están completamente ocupadas y las 3 aulas pequeñas restantes se utilizan para servicios esenciales (orientación, lengua extranjera y desdobles), por lo que "no pueden reconvertirse en aulas ordinarias sin incumplir la normativa".

El informe técnico-jurídico del centro advierte de que esta situación podría implicar el incumplimiento del Real Decreto 132/2010, que fija los requisitos mínimos de los centros de educación secundaria, así como de su modificación por el Real Decreto 658/2024. Entre otros aspectos, desde el Ayuntamiento de Cheste alertan "de la imposibilidad de disponer del número de aulas necesario para las nuevas unidades, de la vulneración de la ratio mínima de superficie por alumno en las aulas y de la incompatibilidad de una ampliación estructural que reduciría de forma significativa el patio, contraviniendo las exigencias sobre espacios exteriores proporcionales al número de plazas escolares".

Asimismo, el documento señala que "la conversión de espacios no docentes o la eliminación de ámbitos esenciales como la orientación psicopedagógica, los desdoblamientos o las optativas comprometería la calidad educativa, la atención a la diversidad y el interés superior del menor, principios recogidos en la LOE/LOMLOE y en la legislación de protección de la infancia y la adolescencia". También se advierte de que "el incremento del censo hasta alrededor de 600 alumnos afectaría al actual Plan de Autoprotección y aumentaría los riesgos en caso de emergencia por la saturación de espacios comunes, en el marco de la normativa de seguridad y salud laboral".

Por todo ello, el Pleno de Cheste ha acordado apoyar el informe de "no viabilidad del IES Ricardo Marín" y el pronunciamiento del Consejo Escolar Municipal, instando a la Conselleria de Educación a "no aprobar la propuesta de adscripción del CEIP Maestro Juan Bernia al instituto de Cheste por su manifiesta inviabilidad". El ayuntamiento solicitará, además, una reunión con la Dirección General de Centros para trasladar directamente la "preocupación del consistorio y defender una planificación responsable de los recursos educativos que garantice la seguridad, la calidad y la correcta atención al alumnado".

Por su parte, el alcalde de Pedralba, Andoni León, en declaraciones a este diario afirma que comprende la postura del Ayuntantamiento de Cheste, pero que no entiende "como inspección de zona de Educación permite al colegio de Pedralba hacer un referéndum sobre el cambio de adscripción sin tener una organización ni previsión sobre si el centro de destino tiene capacidad". "Si el instituto de Cheste no tiene capacidad, ¿cómo va a acoger a los alumnos que tengan que ir de Pedralba a Cheste?", añade.

Así, León achaca el problema a una "falta de previsión por parte de inspección de zona y de la Generalitat, que antes de realizar este tipo de consulta a los padres y madres del centro educativo, tendrían que saber si hay posibilidades reales". Ahora, ambas localidades están a la espera de nuevas comunicaciones o acciones por parte de la Conselleria de Educación.