La misión de Cheste: recrear unos telones cuaresmales de 160 metros cuadrados del siglo XIX

Cheste tiene un patrimonio cultural muy singular. Es el único municipio de la Comunitat Valenciana que conserva telones cuaresmales, unas telas de pintura de 160 metros cuadrados que sirven para cubrir el altar mayor de una iglesia. Como manda la tradición, en Semana Santa, de Jueves Santo a Sábado Santo, en señal de duelo se cubrían las imágenes religiosas con una tela negra o morada, una costumbre que se remonta a la Edad Media. A partir del barroco se piensa que, además de cubrir, se va a decorar, y así es como se pintó este telar que data de 1850 y que reside en la Parroquia San Lucas Evangelista.

"En Cheste permanecieron este otro tipo de telones que consistían en una decoración más fastuosa. En otras muchas iglesias de Valencia también se encontraban, pero poco a poco han ido desapareciendo", afirma José Miguel Marín, catedrático de Literatura y cronista de Cheste, que con el objetivo de preservar este legado, de la mano del Ayuntamiento de Cheste y la Fundación Cajacheste han iniciado un proceso de conservación y copia de seguridad.

Estas telas se componen de cuatro telones que se instalan de forma similar a un decorado de teatro, creando profundidad mientras ocultan el altar mayor. Al ser tan grandes, se hacían sobre cáñamo trenzado, que, según el cronista, se podían conseguir grandes cantidades a un precio muy barato, y después se aplicaba una fina capa de yeso sobre la tela y, sobre esa capa de yeso, se pintaba con la técnica del aguazo, que a diferencia del óleo, esta técnica es muy delicada y «endeble».

La Parroquia San Lucas Evangelista de Cheste alberga los telones cuaresmales del año 1850 / Daniel Tortajada

Una cuestión "milagrosa"

José Miguel Marín explica que "como es muy grande, solo se exponía una vez al año" y que el proceso anual de enrollar y desenrollar las telas sobre un vástago, sumado a un almacenamiento "poco cuidadoso" durante décadas, "ha dañado la pintura", ya que se guardaban "de cualquier manera hasta el año siguiente". A principios de ese siglo se inició un proceso de restauración "que quedó incompleto", por lo que actualmente algunas partes están restauradas y otras, no. "Su conservación hasta día de hoy es una cuestión prácticamente milagrosa, cosas del destino. Puede que quede alguna en algún lugar, pero ninguna en la Comunitat Valenciana, y va a ser difícil que salga alguna más", apunta. No obstante, el historiador local afirma que "sí que existen algunos telones de Cuaresma en la geografía española, como en Castilla-La Mancha o Aragón, o en ciudades europeas como Sicilia o Austria, que fueron parte del imperio con la Corona de Aragón y es muy posible que algo quedase por las costumbres, pero dentro del ámbito de la Comunitat Valenciana tenemos los únicos telones".

"Cuando sucedió el terrible problema de la dana, nos vimos en la necesidad de tener una copia de salvaguarda con objetivo de poder hacer una reproducción para, al menos, si se pierde alguna de las partes, tener algo con lo que poder reproducir este tipo de obras pictóricas que ahora mismo son extraordinarias por su singularidad", expresa Marín. Esta parroquia no se vio afectada por la barrancada del 29-O, pero la iglesia vecina de Chiva sí, por lo que alertados de lo que podía haber llegado a pasar, se pusieron manos a la obra. También por si ocurre otra catástrofe como un incendio o, simplemente, por el paso de los años que pueden provocar el desgaste de la pintura.

Jesús Altaba, al cargo de la fotografía

Por ello, desde este miércoles se iniciaron los trabajos de conservación, para los que se ha contratado al fotógrafo Jesús Altaba, que habitualmente trabaja en museos, encargado de fotografiar cada parte de los 160 m². "Estamos haciendo una reproducción de la obra por partes, de forma que luego montaremos cada una de ellas por separado para tener una reproducción en alta calidad", detalla Altaba. Así, además de preservar esta obra ante posibles emergencias, también sirve para "si investigadores quieren ver la obra en detalle podrán hacer zoom en las diferentes partes y no tener que usar la obra original para poder verlo", ya que pueden desgastarse o sufrir algún daño.

El fotógrafo Jesús Altaba realiza fotografías de alta calidad para crear una reproducción de los telones. / Daniel Tortajada

Tras el trabajo de Altaba, algo tan antiguo como unos telones de Cuaresma del siglo XIX estarán digitalizados para que "si alguna vez hay algún problema, al menos tengamos esta copia". Para el cronista de Cheste, "este es un momento muy importante de la historia" cuyo objetivo es crear un "facsímil" o reproducción fiel para poder tener esta copia de seguridad. "Hay que matizar que los telones no se van a colgar ni extender totalmente en el suelo para evitar riesgos, sino, como ha explicado el fotógrafo, se utilizará un sistema por secciones con luz artificial controlada". Después de este primer paso para preservar su legado, habría que pensar "cómo conservarlos y dónde guardarlos para que estén a salvo".

Así, durante estos días, Jesús Altaba se encuentra trabajando dentro de la Parroquia San Lucas Evangelista para poder contribuir a salvaguardar este legado tan valioso existente en el municipio de la Hoya de Buñol y que son una pieza única en nuestro entorno.