Chiva culmina la reconstrucción de su "zona cero" tras la dana: reabren la calle Buñol y el Puente Viejo

Chiva ha recuperado uno de los puntos más castigados y simbólicos de la dana de 2024. El Ayuntamiento ha culminado la reconstrucción de la calle Buñol y del Puente Viejo, en el entorno del barranco, donde el desbordamiento del agua llegó a arrasar barandillas, servicios e infraestructuras y dejó al descubierto el arco histórico del viaducto. Las actuaciones están ya terminadas y abiertas al tráfico y al paso peatonal desde el pasado agosto, devolviendo la normalidad a un enclave clave del casco antiguo.

La intervención se integra en el plan de recuperación posdana en el eje del barranco y forma parte de un proyecto global de 5,5 millones de euros que también incluye obras en las calles Bechinos, Vistalegre y Cruz de Piedra.

Se trata de actuaciones de emergencia financiadas y promovidas por el Gobierno central y la Conselleria de Territorio, ejecutadas por Bertolín en la calle Buñol y por OHLA en el Puente Viejo.

Renovación del colector

Según ha detallado el edil de Patrimonio y Obras, Javier Tarín, en la calle Buñol se ha renovado el colector y todo el sistema de recogida y evacuación de aguas pluviales hacia el cauce, tras quedar dañados y colmatados por adoquines y restos después de la riada. La calle recupera su adoquinado tradicional, ahora fijado con mortero para ganar firmeza y resistencia.

Uno de los cambios más visibles está en el sistema de protección junto al barranco: la antigua barandilla —de piedra, madera y cristal— ha sido sustituida por una de hierro con barrotes, diseñada para dejar pasar el agua y evitar el "efecto presa" que se produjo durante el episodio de lluvias, además de reforzar la seguridad a lo largo del tramo.

Reconstrucción del puent con mampostería de piedra

En el Puente Viejo, la dana solo dejó en pie el arco original. El resto de la estructura desapareció por la fuerza del agua. La reconstrucción se ha realizado "como se hacía antiguamente", mediante mampostería de piedra colocada por peso, buscando compensar la presión del arco y lograr un resultado lo más fiel posible al puente histórico.

Asimismo se ha reforzado la cimentación y se ha retocado el paso superior de hormigón del puente nuevo, que sufrió daños por los impactos de árboles, vehículos y otros elementos arrastrados por la riada.

Entorno protegido

El consistorio que dirige el socialista Ernesto Navarro subraya que, aunque el diseño general de la calle se mantiene, se ha cuidado la integración estética en un entorno protegido por la cercanía de la iglesia y la parte antigua del municipio.

La combinación de pavimento tradicional, barandilla permeable y recuperación del puente de piedra busca preservar la imagen del lugar, mejorar la accesibilidad y reforzar la percepción de seguridad en un punto especialmente sensible del municipio.