Chiva lidera un proyecto europeo de 5 millones para mejorar la respuesta ante emergencias en la comarca

Chiva quiere situarse al frente de la reconstrucción y la prevención en la comarca con una propuesta conjunta de 5 millones de euros para mejorar la respuesta ante emergencias. El pleno extraordinario del pasado 9 de febrero aprobó solicitar financiación a la convocatoria Feder para Planes de Actuación Integrados, dentro del denominado “Proyecto RESILIA-FEDER. Área de reconstrucción y resiliencia territorial”, que agrupa a Chiva, Buñol, Godelleta, Loriguilla, Alborache, Macastre y Dos Aguas, coordinados por la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva.

El alcalde socialista, Ernesto Navarro, subrayó que el acuerdo “permite optar a fondos europeos para reforzar y proteger nuestro municipio y el conjunto del área urbana funcional, avanzando en una reconstrucción que mira al futuro con más garantías”.

En la misma línea, el concejal de Fondos Europeos, Manuel Verdeguer, defendió que el liderazgo de Chiva responde a una “cuestión de solidaridad con nuestros pueblos vecinos” y a la necesidad de “invertir en prevención y seguridad para toda la comarca”.

Comunicaciones y avisos a la población

El plan contempla un paquete integral de medidas para mejorar la capacidad de actuación de los servicios esenciales. Entre las actuaciones destaca el suministro de un nuevo sistema municipal de comunicaciones para emergencias y servicios esenciales, incorporando tecnologías TETRA, DMR, PMR y LTE, con terminales portátiles y móviles, estaciones base, repetidores, consolas de despacho, servidores, equipos de red y software específico.

Además, se incluye la instalación de cámaras de vigilancia y sistemas de megafonía y altavoces para avisos a la población, con el objetivo de reforzar la información en tiempo real y la coordinación en situaciones de riesgo.

En el ámbito energético y de infraestructuras, la propuesta incorpora farolas solares híbridas, grupos electrógenos, baterías y sistemas de almacenamiento, así como puntos de recarga para vehículos eléctricos.

A ello se suman barreras automáticas y manuales para el corte de pasos inundables y la adquisición de nuevos vehículos para la Policía Local y Protección Civil.

Por qué lidera Chiva

El documento fija que todas las inversiones deben realizarse dentro del área urbana funcional definida por el plan, compartida por los siete municipios. En este marco, Chiva asume el liderazgo por ser la localidad con mayor población y capacidad administrativa dentro de la mancomunidad, una condición clave para presentarse a esta línea de financiación europea en representación del conjunto.

Con esta candidatura, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la planificación comarcal y la captación de recursos europeos para consolidar un territorio “más preparado ante emergencias y con mejores infraestructuras de servicio público”, según la información municipal.