Cheste impulsa un polígono de 1,5 millones de metros cuadrados para atraer grandes empresas junto a la A-3

El Ayuntamiento de Cheste ha dado el paso definitivo para la entrada en vigor de su nuevo Plan General Estructural (PGE) de Ordenación Urbana, un documento en el que se ha trabajado durante 20 años y que marcará el modelo de crecimiento del municipio para las próximas dos décadas y que abre la puerta a uno de los mayores proyectos económicos de la localidad: la creación de un nuevo polígono industrial de 1,5 millones de metros cuadrados junto a la A-3.

El pleno extraordinario, celebrado el pasado jueves 5 de febrero, votó por unanimidad la aprobación de la redacción definitiva del Plan, paso necesario tras la validación el pasado mes de diciembre por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo, que realizó unos cambios puntuales que debían ser refrendados por la corporación municipal.

Un enclave estratégico junto a la A-3

El nuevo sector industrial se ubicará en las inmediaciones de la autovía A-3, próximo al histórico polígono Castilla, en la zona conocida como La Ceja–Cañada de Arena, nombre que llevará el polígono. "Ha habido mucha rumorología permanente respecto a la instalación de empresas de primer nivel en este polígono, y este nuevo Plan General Estructural abre la puerta a que esto se produzca", declara José Morell, alcalde de Cheste, en declaraciones a Levante-EMV.

Por el momento, el alcalde y también concejal de Urbanismo no concreta las compañías que podrían ubicarse en el nuevo polígono, pero afirma que "existe un importante interés empresarial en este suelo". "Hemos empezado los trámites para la puesta en marcha del polígono, que tiene unos accesos por la carretera muy buenos y que hay mucho interés, aunque no podamos avanzar nada más", añade.

Además, José Morell avanza que este Plan también contempla sectores residenciales "con una reserva para vivienda pública del 100 %". El alcalde subraya que "este plan es la hoja de ruta del crecimiento de nuestro pueblo y la base para hacerlo de forma ordenada y con todos los servicios necesarios".

Un plan adaptado al riesgo de inundación

El nuevo PGE también introduce ajustes derivados de la cartografía posterior a la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó importantes daños en el municipio. En concreto se suspende la edificabilidad en una zona anexa al Circuit Ricardo Tormo por el potencial riesgo de inundación. También se incorpora un informe del Ministerio de Fomento que obliga, en caso de nuevos desarrollos en el término municipal, a efectuar las intervenciones necesarias para no afectar al tráfico en la A-3, tal como se está solicitando a otras poblaciones del entorno.

Para Morell, "este documento ha sido muy participado, y es de agradecer que siempre, desde el inicio de la creación del Plan, que siempre haya habido unanimidad en el pleno, lo que significa que se comparte una visión común del futuro de nuestro pueblo para las próximas dos décadas, como base de la gestión de los desarrollos urbanísticos de Cheste”.

La primera teniente de alcalde, Mª Ángeles Llorente, recalcó en el pleno extraordinario la importancia de la votación porque "marca el mapa de la población, marcando límites y ordenando el territorio, dando seguridad jurídica a los vecinos, a las empresas y al mismo ayuntamiento".

Así, la aprobación de este texto, que culmina un proceso de lustros de tramitación y consenso político, establece tres ejes fundamentales para el futuro de Cheste: el impulso a la vivienda, el fomento del desarrollo industrial y la preservación medioambiental, con un enfoque especial en la adaptación a las consecuencias del cambio climático.