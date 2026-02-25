Accidente en Cheste: un coche vuelca tras colisionar con otro y la conductora queda atrapada

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han intervenido esta mañana en un accidente ocurrido en el casco urbano de Cheste, concretamente en la calle Chiva, donde un vehículo colisionó con otro que estaba estacionado y desocupado. Tras el impacto, el coche implicado volcó y derribó una farola de la vía, causando importantes daños materiales.

La conductora ha quedado atrapada y ha sido excarcelada por los bomberos. / Consorcio Provincial de Bomberos

Según han informado fuentes del Consorcio, la conductora del vehículo volcado quedó atrapada en el interior y requirió ser excarcelada por los bomberos. En las labores de rescate participaron dotaciones de los parques de Bomberos de Paterna y Bomberos de Chiva, contando además con la coordinación de un sargento del parque de Paterna y un oficial del Consorcio.