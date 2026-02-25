Accidente en Cheste: un coche vuelca tras colisionar con otro y la conductora queda atrapada
Dotaciones de los parques de bomberos de Paterna y Chiva han participado en el rescate de la conductora
S. G.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han intervenido esta mañana en un accidente ocurrido en el casco urbano de Cheste, concretamente en la calle Chiva, donde un vehículo colisionó con otro que estaba estacionado y desocupado. Tras el impacto, el coche implicado volcó y derribó una farola de la vía, causando importantes daños materiales.
Según han informado fuentes del Consorcio, la conductora del vehículo volcado quedó atrapada en el interior y requirió ser excarcelada por los bomberos. En las labores de rescate participaron dotaciones de los parques de Bomberos de Paterna y Bomberos de Chiva, contando además con la coordinación de un sargento del parque de Paterna y un oficial del Consorcio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- La jueza de la dana de València sobre Mazón: 'La negligencia se prolongó largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable
- Un amigo del vecino asesinado en Benimàmet: 'Se veía venir, Juan Carlos vivía con el miedo metido en el cuerpo
- La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra
- La jefa de Meteorología de À Punt: 'A primera hora de la tarde ya se debía haber enviado un aviso a la población