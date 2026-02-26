Chiva aprueba la instalación de una nueva estación ITV en el polígono La Pahilla
El municipio lidera el proyecto de inversión de fondos Feder que se repartirán entre cinco municipios, tras la retirada de dos de los siete iniciales, lo que supone un incremento de recursos
S. G.
El Ayuntamiento de Chiva aprobó en su pleno ordinario de febrero decisiones clave para el desarrollo local y la restauración tras la dana. El pleno destacó la aprobación definitiva de la modificación del Plan Parcial del Polígono Industrial La Pahilla. El concejal de Urbanismo, Manuel Verdeguer, explicó que se reclasifica una parcela de uso deportivo al nuevo uso de servicios para la instalación de una nueva estación de la ITV.
Esta iniciativa se complementa con el compromiso de aportación económica extra para inversiones de fondos Feder gestionados por la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva, el concejal de Hacienda Enric Roig informó que Chiva lidera el proyecto por su mayor población, tras la retirada de dos de los siete municipios iniciales. Los 5 millones de euros destinados para este fin ahora se reparten entre cinco municipios, con lo cual permite un incremento de los recursos disponibles.
Por otro lado, también se aprobó la modificación de crédito de 40.000 euros para adecuar el entorno lúdico-deportivo de Residencial La Loma.
Obras de reconstrucción
En materia de reconstrucción, Javier Tarín, concejal de Obras e Infraestructuras, detalló progresos como el nuevo colector en Barrio Bechinos para derivar aguas pluviales al barranco, la inminente finalización de intervenciones en calles Jazmines y Olivera, y la colocación próxima de la pasarela Ramón y Cajal, con un diseño más resistente y de bajo mantenimiento. Además, se prepara la entrega de las memorias preceptivas a la constructora Tragsa para proyectos.
Por último, en el pleno comunicó Ernesto Navarro, alcalde de Chiva, su participación en la comisión mixta entre Ministerio de Política Territorial y Generalitat Valenciana con los ayuntamientos afectados y los representantes de ambas administraciones, valorando positivamente el impulso a la coordinación interadministrativa en la recuperación municipal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
- Un nuevo puente sobre la V-30 exclusivo para el transporte público conectará Xirivella, Aldaia y Alaquàs con València
- Los extranjeros ricos se quedan con los pisos más grandes y lujosos de València
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Una manada de 13 a 15 años viola a una menor en València y difunde luego los vídeos grabados