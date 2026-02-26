Chiva aprueba la instalación de una nueva estación ITV en el polígono La Pahilla

El Ayuntamiento de Chiva aprobó en su pleno ordinario de febrero decisiones clave para el desarrollo local y la restauración tras la dana. El pleno destacó la aprobación definitiva de la modificación del Plan Parcial del Polígono Industrial La Pahilla. El concejal de Urbanismo, Manuel Verdeguer, explicó que se reclasifica una parcela de uso deportivo al nuevo uso de servicios para la instalación de una nueva estación de la ITV.

Esta iniciativa se complementa con el compromiso de aportación económica extra para inversiones de fondos Feder gestionados por la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva, el concejal de Hacienda Enric Roig informó que Chiva lidera el proyecto por su mayor población, tras la retirada de dos de los siete municipios iniciales. Los 5 millones de euros destinados para este fin ahora se reparten entre cinco municipios, con lo cual permite un incremento de los recursos disponibles.

Por otro lado, también se aprobó la modificación de crédito de 40.000 euros para adecuar el entorno lúdico-deportivo de Residencial La Loma.

Obras de reconstrucción

En materia de reconstrucción, Javier Tarín, concejal de Obras e Infraestructuras, detalló progresos como el nuevo colector en Barrio Bechinos para derivar aguas pluviales al barranco, la inminente finalización de intervenciones en calles Jazmines y Olivera, y la colocación próxima de la pasarela Ramón y Cajal, con un diseño más resistente y de bajo mantenimiento. Además, se prepara la entrega de las memorias preceptivas a la constructora Tragsa para proyectos.

Por último, en el pleno comunicó Ernesto Navarro, alcalde de Chiva, su participación en la comisión mixta entre Ministerio de Política Territorial y Generalitat Valenciana con los ayuntamientos afectados y los representantes de ambas administraciones, valorando positivamente el impulso a la coordinación interadministrativa en la recuperación municipal.